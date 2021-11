Orsten Groom, Sieg Mhund Kaluminator (exposition)

Art parié­tal post-historique

Etoile mon­tante de l’art, le russo-polonais Ors­ten Groom pré­sente une intro­duc­tion à son uni­vers expres­sion­niste et décalé à tra­vers un ensemble d’une tren­taine de toiles colo­rées à décou­vrir en lunettes 3D.

L’exposition ouvre sur une série de pein­tures grand for­mat, tenant d’un tout nou­veau genre que défi­nit Groom lui-même comme « art parié­tal post-historique ».

Telles des fresques murales, ses œuvres s’articulent autour de Freud, Moïse et un impro­bable jeu de mots autour du caniche pré­féré du maître de la psy­cha­na­lyse. Son tra­vail ren­voie dis­crè­te­ment aux ori­gines de l’art, en convo­quant tous azi­muts bon nombre de réfé­rences artis­tiques, des bas-reliefs égyp­tiens à Andy Warhol.

Gram­mai­rien des tech­niques et des sur­faces, l’artiste pro­pose une radi­ca­lité non pas faite pour les agapes fast-food de la cène com­mune. Il y a là matière à voir et à pen­ser, le tout chez l’artiste d’un rela­tif dédain de la pen­sée théo­rique explicite.

Entre sur­face et pro­fon­deur, l’artiste tra­vaille à ouvrir dans le mur des sup­ports des fenêtres sur du réel non encore fait, pas encore pris au filet du sym­bo­lique. Oster Groom tra­vaille la pein­ture et peu lui importe les cloi­sons géné­riques.

Tout cela dans une série de cou­leurs rame­nant dans la pein­ture des pans entiers de réfé­rences expli­cites des plus recu­lées aux plus contemporaines.

Mais de telles étoffes tuté­laires ne sont là que pour tra­mer nos cycles d’oubli par ce que l’artiste y infuse. Son âme exal­tée refait de plis en plis bien de souples phra­sés en réin­suf­flant son pou­voir à la peinture.

jean-paul gavard-perret

Ors­ten Groom, Sieg Mhund Kalu­mi­na­tor, expo­si­tion, Tem­plon, Bruxelles, 6 novembre — 24 décembre 2021.