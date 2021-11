Mark Eacersall & Sylvain Vallée, Tananarive

Partir… à l’aventure…

Cet album pro­pose une belle et déli­cate tragi-comédie d’aventures dont les héros sont deux retrai­tés. L’un était notaire, casa­nier, conser­va­teur, s’étant beau­coup pré­servé, étant presque hypo­con­driaque. L’aventure, il la trouve dans les récits que lui fait son voi­sin, un barou­deur ayant vécu mille vies sur terre et sur mer. Mais, entre réa­lité et fan­tasmes, la fron­tière est par­fois mince.

Et quand Amé­dée a la révé­la­tion que son ami pui­sait ses exploits dans les albums de Pin­pin, un héros de bande des­si­née, qu’il avait lu Henry de Mon­freid, Joseph Conrad, Kes­sel…, la décep­tion est grande.

Amédée Petit-Jean, notaire à la retraite, écoute avec atten­tion le récit des aven­tures de Joseph son voi­sin, un conteur hors-pair. Celui-ci raconte ses voyages et les dan­gers encou­rus. Amé­dée rentre chez lui, la tête pleine de scènes exo­tiques. Son épouse l’attend lui pré­di­sant qu’il va être malade avec le rhum qu’il a bu.

Au matin, l’aventurier fait des pompes, nu dans son jar­din, quand il est vic­time d’un infarc­tus. Après l’inhumation, le maire demande à Amé­dée s’il sait com­ment Joseph a géré sa suc­ces­sion, car per­sonne n’a d’information. Jo avait parlé d’un enfant à l’étranger, conçu lors d’une his­toire sul­fu­reuse et com­pli­quée.

Quand Amé­dée apprend, par le maire, que Joseph, contrai­re­ment à ce qu’il a tou­jours affirmé, n’est pas né à Tana­na­rive mais à Char­le­ville, il est désta­bi­lisé. Il pro­pose alors de faire quelques véri­fi­ca­tions.

Il part alors avec son vieux cabrio­let consul­ter les registres d’état-civil rela­tifs à son voi­sin. Il est rejoint par le fan­tôme de celui-ci. Ils se dis­putent quand il a appris qu’il a été marié deux fois en France, qu’il a divorcé autant de fois. Et il se lance à la recherche de l’enfant, l’héritier de Jo…

Le scé­na­riste illustre deux aspects d’une vie, deux carac­tères dif­fé­rents. L’un accepte son iner­tie, sa vie tran­quille, son embour­geoi­se­ment, l’autre aurait voulu vivre comme un aven­tu­rier, réa­li­ser des rêves d’enfant quand il trem­blait face aux dan­gers encou­rus par son héros de papier. Sur un ton de comé­die, l’auteur joue avec ce qui est vrai, ce qui est faux.

L’aventure est à l’aune de cha­cun et, pour Amé­dée, par­tir sur les routes, faires des ren­contres plus ou moins agréables, plus ou moins poé­tiques, vaincre son inac­tion et les dif­fi­cul­tés que lui pose son corps, est une victoire.

Sylvain Val­lée, que l’on ne pré­sente plus tant son talent est connu et reconnu, assure un des­sin quelque peu cari­ca­tu­ral pour ses per­son­nages, mais si expres­sif et si attrayant. Cepen­dant, il leur donne des atti­tudes bien réelles, les ren­dant vivants dans une mise en scène réa­liste. Les décors, divers et variés, sont superbes dans leur bana­lité : des vil­las, des immeubles, des routes, des appar­te­ments ordi­naires, qui sont magni­fiés.

La mise en pages est à l’avenant, avec des tra­ve­lings surprenants.

Avec Tana­na­rive, les auteurs démontrent que l’on peut pro­po­ser une his­toire magni­fique avec le quo­ti­dien de mil­lions d’individus, pla­cer une intrigue à la chute spec­ta­cu­laire mise en pages de façon magistrale.

serge per­raud

Mark Eacer­sall (scé­na­rio et dia­logues), Syl­vain Val­lée (mise en scène et des­sin) & Delf (cou­leurs), Tana­na­rive, Glé­nat, coll. “1000 Feuilles”, sep­tembre 2021, 120 p. – 19,50 €.