M.J. Arlidge, Point de non-retour suivi de Chasse à mort

C’est avec Am stram gram, un roman paru en 2014 en Angle­terre que le lec­teur découvre la com­mis­saire Helen Grace aux prises avec une tueuse dia­bo­lique. Mais, si elle traque le crime avec effi­ca­cité, elle a une vie per­son­nelle désas­treuse, soli­taire, consé­quence d’un passé dou­lou­reux. Le roman­cier se garde bien de le dévoi­ler, se conten­tant d’esquisser des causes des trau­ma­tismes d’Helen.

C’est seule­ment en 2016, dans No Way Back, qu’il révèle une par­tie de l’adolescence de son héroïne. La même année, dans Run­ning Blind, il raconte sa pre­mière enquête. Ces deux récits prennent le for­mat de novel­las. Ce sont ces deux textes, tra­duits pour la pre­mière fois, qui sont pro­po­sés dans le pré­sent recueil.

Jodie Haynes arrive dans son troi­sième foyer d’accueil pour mineurs. Marianne, sa sœur aînée, a tué leurs parents. Chaque foyer est dif­fé­rent, obéit à ses propres règles qu’il faut vite iden­ti­fier pour se défendre. Alors qu’elle s’endort, une fille fouille son sac. C’est Gemma, une voi­sine de lit, qui prend fer­me­ment sa défense. L’agresseuse s’appelle Jaz. Celle-ci se prend par la patronne. Si on ne lui tient pas tête, la vie est un enfer.

Mais l’enfer se situe ailleurs, dans les recoins sombres des bâti­ments où tout se joue la nuit. Quand la confiance est tra­hie et que la mort s’invite…

À dix-huit ans, Helen a inté­gré l’école de police du Hamp­shire. Elle est sta­giaire dans la police des trans­ports car elle adore les deux-roues depuis tou­jours. En ce mois de décembre, elle fonce sur l’A36 suite à un appel concer­nant une col­li­sion fatale. Sur place, elle découvre un jeune homme noir affalé près d’une camion­nette cabos­sée et un chauf­feur effon­dré. Le gar­çon est mort. Elle est intri­guée par le fait qu’il soit pieds nus, qu’il ait ris­qué sa vie pour tra­ver­ser cette route bon­dée et dan­ge­reuse. Que fuyait-il, s’interroge-t-elle ?

Bien que l’affaire relève des ser­vices de police cri­mi­nelle, elle décide de se mettre en quête de la vérité. Or…

Avec ces deux textes, le roman­cier éclair­cit quelque peu les rai­sons des atti­tudes de son héroïne et raconte de quelle manière elle a pris pied dans la traque du crime. On fait la connais­sance de per­son­nages que l’on va croi­ser au long de la saga tels l’agent Grace Sim­mons, le médecin-légiste Jim Grieves… On retrouve la pug­na­cité qui est la marque de fabrique de la com­mis­saire, sa volonté d’aboutir coûte que coûte.

Ces deux novel­las sont par­ti­cu­liè­re­ment attrayantes pour les his­toires qui les com­posent, la façon dont Helen est confron­tée à la mort vio­lente presque depuis son enfance et les moti­va­tions qui l’ont pous­sée à entrer dans la police. C’est avec un grand inté­rêt que l’on par­court ces deux récits poi­gnants sou­le­vant de graves problématiques.

serge per­raud

M.J. Arlidge, Point de non-retour (no Way Back), Chasse à mort (Run­ning Blind), tra­duit de l’anglais par Séve­rine Que­let, Édi­tions 10/18, coll. “Domaine Poli­cier” n° 5721, octobre 2021, 192 p. - 7,10 €.