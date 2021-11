Florence Grivel, Sfumato. Je n’ai jamais vu la Joconde en vrai

La décou­verte de soi passe aussi par les col­lines toscanes

Passion­née par les artistes et les expé­ri­men­ta­tions créa­tives, la Suis­sesse Flo­rence Gri­vel est his­to­rienne de l’art de for­ma­tion. Elle a ensei­gné cette dis­ci­pline à l’École des arts appli­qués à Vevey et à l’École can­to­nale d’art de Lau­sanne.

Mais elle est, en outre, per­for­meuse et auteure de fic­tions, de pièces de théâtre.

Elle peint aussi et a publié deux recueils d’aquarelles en dia­logue avec les poèmes de Julien Burri (dont le génial “Ice&Cream”, éd. art&fiction). Elle est aussi cri­tique d’art et com­mis­saire d’exposition.

Et s’adonne, infa­ti­gable, à d’autres acti­vi­tés : scé­na­riste, créa­trice d’audio-guides, etc.

Son livre Sfu­mato — qui se double d’une per­for­mance scé­nique — décline une errance somme toute ini­tia­tique. Flo­rence Gri­vel y super­pose le récit de sa vie à une vision au milieu des pay­sages et de la vie ita­lienne où sou­dain “les œuvres de Ver­meer ou de Duchamp ont la saveur piquante de la rucola et le goût fruité du par­mi­giano”.

Bour­rés d’énergie et d’humour, ces récits et vignettes colo­rées prouvent que l’art ne fait pas tout : “il est une affir­ma­tion plu­tôt qu’une rampe à ques­tions, s’ajoutent les craintes et les élans d’une iden­tité bal­bu­tiante.” Si bien que la quête de soi passe par d’autres chemins.

En effet, si l’art reste un puis­sant révé­la­teur du réel, sa vérité peut par­fois détour­ner du réel. Dès lors, la décou­verte de soi passe aussi par les col­lines tos­canes.

Elles ne doivent pas être consi­dé­rées uni­que­ment comme des toiles de fond.

jean-paul gavard-perret

Flo­rence Gri­vel, Sfu­mato. Je n’ai jamais vu la Joconde en vrai, art&fiction, coll. Shu­sh­Larry, Lau­sanne, 2021, CHF14.90.