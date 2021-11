Andrea Zanzotto, Haikus pour une saison

Sur le modèle de la foudre

Andrea Zan­zotto a écrit ces haï­kus en anglais qu’il a tra­duit lui-même en ita­lien et dont Phi­lippe Di Meo donne la ver­sion fran­çaise.

S’en dégage une sim­pli­cité essen­tielle qui pos­sède quelque chose de nova­teur et singulier.

De cette forme héri­tée du Japon, le poète expose l’instantané et l’immuable en une forme de nudité du monde et de soi au sein d’un mixage de l’être, du pay­sage et du temps dans ce qui tient de la touche aussi pré­gnante qu’humble proche d’une l’aphasie chère au poète de Véné­tie et d’un cer­tain mutisme de l’écriture extrême orientale.

Avec Zan­zotto, le haïku en ses inno­va­tions struc­tu­relles témoigne non seule­ment d’un renou­veau for­mel du poé­tique mais crée un “spa­tia­lisme” dans une conci­sion qui ras­semble et concentre pay­sage et états d’âme.

Un micro­cosme poé­tique répond au macro­cosme de l’univers “sur le modèle de la foudre” écrit Zanzotto.

Il trouve à tra­vers de telles petites uni­tés la pos­si­bi­lité de réunir l’essentiel en ce qui se dit dans l’à peine avant le taris­se­ment final et l’obscur là où pour l’heure “la plé­ni­tude de l’été” n’est “guère plus / qu’une caresse, qu’une vertu”.

jean-paul gavard-perret

Andrea Zan­zotto, Hai­kus pour une sai­son, Haïku for a Sea­son / Haïku per una sta­gione, Édi­tion tri­lingue, tra­duc­tion Phi­lippe Di Meo, La Barque, 2021, 127 p. — 21,00 €.