Fraternité, conte fantastique (Caroline Guiela Nguyen)

La dou­lou­reuse pré­sence des absents

Derrière un rideau trans­lu­cide, des per­sonnes conduisent une acti­vité appa­rem­ment effer­ves­cente, sans prendre suf­fi­sam­ment garde les unes aux autres. On découvre un dis­po­si­tif ins­tallé pour par­ler à des per­sonnes dis­pa­rues : la pro­cé­dure mise en place est cen­sée conju­guer des aspects scien­ti­fiques, psy­cho­lo­giques et sociaux. On apprend qu’au cours d’une éclipse, la moi­tié des humains a dis­paru.

L’installation dont on suit l’activité est un centre de soin et de conso­la­tion. Les mes­sages se suc­cèdent comme un rituel. On y lit le tra­vail de l’absence, la néga­tion du deuil et la néces­sité d’explication. Le spec­tacle pro­cède d’une hypo­thèse inté­res­sante, mais il ne la fait pas suf­fi­sam­ment vivre ; la repré­sen­ta­tion appa­raît en effet d’abord satu­rée de redon­dances. On se concentre sur l’impuissance des humains fra­gi­li­sés par la perte.

Le pos­tu­lat de Caro­line Guiela Nguyen est que la fra­ter­nité se nour­rit d’absence ; il y a là comme une explo­ra­tion de la détresse consti­tu­tive de l’humanité. Lors de la deuxième par­tie, le pro­pos heu­reu­se­ment évo­lue : l’idée d’une coa­les­cence entre les sen­ti­ments de l’humanité et l’état de l’univers est explo­rée. Une autre éven­tua­lité est pré­sen­tée : des scien­ti­fiques pro­posent d’alléger sa mémoire pour ne conser­ver que trois sou­ve­nirs.

Mais l’humanité sub­siste dans sa situa­tion d’incompréhension. Les moyens qu’elle mobi­lise pour se recons­ti­tuer reposent sur des hypo­thèses trop ténues pour s’avérer viables. La démarche reste vaine, un peu comme ce spec­tacle inté­res­sant mais inac­com­pli car can­tonné à des ini­tia­tives limi­tées des exem­plaires humains présentés.

chris­tophe giolito

Fra­ter­nité, conte fantastique

mise en scène Caro­line Guiela Nguyen

artiste associée

Fra­ter­nité, Conte fan­tas­tique © Jean-Louis Fernandez

Avec l’ensemble de l’équipe artistique.

Texte Caro­line Guiela Nguyen avec l’ensemble de l’équipe artis­tique ; col­la­bo­ra­tion artis­tique Claire Calvi ; scé­no­gra­phie Alice Duchange ; cos­tumes Ben­ja­min Moreau ; lumière Jéré­mie Papin : réa­li­sa­tion sonore et musi­cale Antoine Richard ; vidéo Jéré­mie Scheid­ler ; dra­ma­tur­gie Hugo Sou­bise, Manon Worms ; musiques ori­gi­nales Teddy Gauliat-Pitois, Antoine Richard.

Au Théâtre de l’Odéon, Ate­liers Ber­thier, 1, rue André Sua­rès, 75017 Paris.

Durée 3h (avec entracte), du 18 sep­tembre au 17 octobre, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h.

