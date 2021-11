Manfred Baumann, Face to Face

La lumière du visage

Il existe un écart entre le visage et le por­trait. Sur­tout depuis l’invention de la pho­to­gra­phie. Celle-ci a pris en charge un cer­tain dévoi­le­ment de l’identité.

Depuis, la lumière du visage perce des ténèbres et ouvre de nou­veaux hori­zons. Man­fred Bau­mann le prouve.

Né à Vienne, tra­ver­sant le monde avec son Leica, il est devenu — entre autres — un fan­tas­tique por­trai­tiste. Il pho­to­gra­phie les célé­bri­tés en mon­trant ce qui se cache der­rière par ses mises en scènes, cadrages et lumières.

Tout per­son­nage pho­to­gra­phié par lui reste une icône, mais ses prises sont aussi les témoins d’une personnalité.

Per­sonne autant que lui ne dévoile, des stars, leurs images en des concepts raf­fi­nés. Chaque visage ou sil­houette raconte tou­jours une his­toire par ce que Bau­mann sai­sit d’un regard, des traits d’un visage ou des posi­tions des corps.

Le pho­to­graphe montre de manière mer­veilleu­se­ment indé­lé­bile et par-delà le temps l’aura lumi­neuse et l’ “ardore” de modèles qui n’ont plus rien de pétrifié.

jean-paul gavard-perret

Man­fred Bau­mann, Face to Face, Hatje Cantz, Ber­lin, 2021.