Serge Saunière, Fragments d’Arcadie

Touches d’ultimes clartés

Faire oeuvre, c’est tâton­ner.

Si bien que chaque oeuvre rede­vient pre­mière non pour effa­cer cette qui vient d’être com­mise mais aller plus loin dans une spec­ta­cu­la­rité qui fait sur­face uni­que­ment par la “peinture-peinture” et le geste qui la crée.

Chaque encre ou acry­lique est un essai.

Au fil des années, Sau­nière n’a retenu que ce qui tient de ce dehors de ses pay­sages inté­rieurs où l’ego se retire pour des “prises de vue” de ce qui ne se mon­tre­rait pas autrement.

Chaque oeuvre devient une recherche de solu­tion de ce qui tra­vaille l’homme et le créa­teur.

Les tâches où appa­raissent par­fois les stig­mates du geste créa­teur pro­pose une “Arca­die” for­cé­ment secrète et inconnue.

Ce superbe livre en devient la plus sublime recol­lec­tion.

Le noir devient le moyen de pro­po­ser les touches d’ultimes clar­tés où le monde devient un lieu du songe là où même les âmes qui ont perdu leur blon­deur d’épi trouvent des lumières noires qui seg­mentent et balisent une telle avancée.

jean-paul gavard-perret

Serge Sau­nière, Frag­ments d’Arcadie, Coif­fard, 2021 — 49,00 €.