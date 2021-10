Jean-Michel Othoniel, Le Théorème de Narcisse (exposition)

Les arti­fices d’Othoniel

Jean-Michel Otho­niel sait que tout jar­din est une “illu­sion”. Il en évoque la sen­sua­lité à tra­vers les âges.

Il le revi­site, le réin­vente dans une ten­dresse qu’avait déjà ima­gi­née le grand archi­tecte pay­sa­giste Yves Bru­nier qui en a renou­velé la sen­sua­lité par, entre autres, le choix de végé­taux particuliers.

Le créa­teur fait du jar­din un lieu atti­rant et inquié­tant, fas­ci­nant et repous­sant, de plai­sir et de connais­sance, dia­phane sous les voûtes du lieu.

Il y a là d’immenses col­liers de perles baroques dans une mono­chro­mie qui répond à l’architecture du Petit Palais et sa peau offerte aux temps.

Hors du jar­din et des miroirs, Otho­niel entraîne en tra­ver­sant les col­lec­tions qu’il laisse telles quelles — vers les “cou­ronnes de la nuit” sous la cou­pole du lieu qui n’a jamais été ter­mi­née.

Elle peut être asso­ciée à “La reine de la nuit” de Mozart donc à l’opéra qui évoque un spec­tacle total.

Se crée au-dessus de l’escalier un autre émer­veille­ment. La cou­ronne gigan­tesque d’une demi-tonne trône avec en son coeur une “affo­lante” qui a l’origine est faite pour que les oiseaux ne soient jamais en paix. L’artiste répond à l’ornement du début du XXème siècle par des aspects tor­tueux et avan­cés qui le dépassent. Un tel art se dégage de la pro­blé­ma­tique ornement-art contem­po­rain.

Loin de toute super­fi­cia­lité, le créa­teur accorde au déco­ra­tif une expres­sion par­ti­cu­lière créa­trice de beauté qui n’a rien de l’anecdote ou de la variété.

Passant du mini­ma­lisme à des formes plus riches, Otho­niel récon­ci­lie les contraires. Il relie Carl André à un for­ma­lisme coloré par une trans­gres­sion à la Sol Lewitt.

Il s’agit de réen­chan­ter l’art le plus nu avec une forme de naï­veté à tra­vers des briques bleues ou des cubes bicolores.

Rigueur et cou­leurs créent des décli­nai­sons de formes. Elles ponc­tuent le lieu sous forme d’autels d’un che­min de croix très par­ti­cu­lier où les briques sont en verre afin de créer un mys­tère dans leurs jeux de reflets. L’artiste rejoint par ce biais mais par d’autres voies le tra­vail de Jean Anguera et de Patrice Hybert, deux autres aca­dé­mi­ciens des Beaux Arts.

L’artiste ouvre au musée un monde que le spec­ta­teur ne s’attend pas à trou­ver. Entre autres une suite de nœuds laca­niens que l’artiste a trans­for­més en sculp­tures et qui ren­voient aussi aux mathé­ma­tiques de la “théo­rie des reflets” qui font rejoindre divers lieux.

Selon Lacan, la vie même se struc­ture en nœuds qui repré­sentent d’ “autres types de refou­le­ments”. Par­tant de leurs cercles, Otho­niel crée du sym­bo­lique, de l’imaginaire et du réel. Il les réunit dans un nar­cis­sique qui n’est pas névro­sant mais devient “la subli­ma­tion d’un idéal” (Bache­lard) pour l’exploration de soi et du monde par le rap­pro­che­ment de l’art et de l’arithmétique.

De tels nœuds se reflètent aussi jusque dans les gra­vures en néga­tif que l’artiste a rete­nues : celles des noeuds bor­ro­méens de Dürer blancs sur fond noir et qui sont des sortes de man­da­las mais où toutes les boucles sont libres.

Le tout pour évo­quer la force de l’art dans un lieu qui fut le temple de l’industrie. Otho­niel per­met d’en faire jaillir sa singularité.

jean-paul gavard-perret

Jean-Michel Otho­niel, Le Théo­rème de Nar­cisse, Le Petit Palais, Paris, Du 28 sep­tembre 2021 au 02 jan­vier 2022.