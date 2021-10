Tout devient par­fois presque surréaliste

David Godlis est l’un des pho­to­graphes de rue les plus impor­tants de sa géné­ra­tion. Il reste connu pour ses pho­to­gra­phies de la scène punk de New York au milieu des années 1970. Ses pho­tos sont prises à la lumière natu­relle avec de longues expo­si­tions.

Et cette tech­nique lui per­mit d’obtenir des pho­to­gra­phies en noir et blanc emblématiques.

Pendant près de 50 ans, Godlis en pro­me­neur atten­tif a saisi le quo­ti­dien avec humour et pathé­tique. Son livre Godlis Streets est devenu une célé­bra­tion du passé de New York et de Bos­ton.

Son nou­veau livre de pho­to­gra­phies des rues de Miami des années 1970 est le résul­tat d’un voyage de dix jours en Flo­ride qu’il avait fré­quen­tée une décen­nie plus tôt lorsqu’il était enfant.

Pour un enfant en visite dans les années 1950 et au début des années 1960, c’était comme dit-il péné­trer dans “un Dis­ney­land juif” et revenu à Miami Beach, ces sou­ve­nirs ont rejailli. Il a saisi une zone d’hôtels art déco et une enclave de retrai­tés juifs avec des retrai­tés vêtus de leurs plus belles tenues de plage, jouant aux cartes en plein soleil, sous les pal­miers.

Les pho­to­gra­phies sont par­se­mées de signes humo­ris­tiques de l’époque, de chiens minus­cules et manu­cu­rés, d’horribles lunettes de soleil œil ou encore une phar­ma­cie offrant la prise de ten­sion arté­rielle à prix réduit. Tout devient par­fois presque surréaliste.

Godlis cap­tura sans le savoir la fin d’une ère. Le moment entre le Miami qu’il connut enfant et une métro­pole qui devint luxueuse et people. Il y décou­vrit aussi son lan­gage pho­to­gra­phique : “Tout ce que j’ai fait pen­dant ces dix jours à Miami Beach a fonc­tionné pour moi. Je l’ai reconnu tout de suite. Et je le fais depuis.“

Aux retrai­tés juifs allaient suc­cé­der les punks du CBGB de New York.

jean-paul gavard-perret

David Godlis, Godlis Miami, Reel Art Press, 2021, 128 p.