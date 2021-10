Jour­nal du crépuscule

Existe dans ce sur­pre­nant et inat­tendu roman de Hauc une nar­ra­tion bour­rée de nuits blanches et d’érotismes juste avant que le nar­ra­teur décide de fer­mer le ban et de mettre un point final à cer­tains “crimes”. Le tout non sans humour là où, dans ce jour­nal du cré­pus­cule, l’être est pris dans ce qui l’emporte sans expli­ca­tion - quoique sous un fouet de domp­teur mais qui se refuse encore à se réduire à une bête bien dres­sée rou­lée en boule dans l’identité et la peur.

Bref, il a mieux à faire en un sur­sis pro­vi­soire. Le nar­ra­teur reste ainsi son propre voyeur qui offre entre dou­leur, joie et indif­fé­rence un flot d’images qui pré­sident à cette dérive aussi pal­pi­tante qu’étrange et sur­tout déran­geante. Preuve que l’auteur d’un tel “jour­nal intime” s’inscrit tota­le­ment en faux face à ce que sou­ligne Béa­trice Didier et que l’auteur rap­pelle (p. 14) . A savoir qu’il “éprouve une grande dif­fi­culté à quit­ter ce bien-être pré­na­tal ou enfan­tin (…) et, pour reprendre le terme chez à Gom­bro­wicz, il ne se sent pas encore prêt à vivre”.

Battant sa cam­pagne, le nar­ra­teur évoque ses amours doubles avant qu’elles se mul­ti­plient de manière expo­nen­tielle jusqu’à l’heure où sonne la retraite avec, comme cadeau de départ pour un tel pêcheur, une canne du même nom. Mais entre­temps il s’en sera passé de belles… Et faire l’amour n’est pas la moindre des occu­pa­tions.

Conquêtes et maî­tresses deviennent l’occasion de nar­ra­tions métal­liques et rapides au moment où rôdent déjà bien des symp­tômes d’un monde déshumanisé.

Si bien que cet “arrière-goût de rat” (titre sublime) reste un road-movie hors classes. Il des­sine un réseau et une archi­tec­ture où le sacri­lège amou­reux fait force de loi.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Hauc, Un arrière-goût de rat, Un arrière-goût de rat, coll. Roman, Tin­bad, Paris, 2021, 176 p. — 18,00 €.