Anne Perry, Dans les bras de l’ennemi

Dans les serres du fascisme…

Anne Perry excelle à dépeindre l’atmosphère par­ti­cu­lière d’une époque. On peut s’en convaincre avec ses deux séries emblé­ma­tiques sur l’Angleterre vic­to­rienne que sont les enquêtes de l’inspecteur William Monk et celles de Char­lotte et Tho­mas Pitt. Elle s’attache à sor­tir de cette époque en pro­po­sant une nou­velle série se situant dans l’Entre-Deux guerres avec l’émergence du nazisme en Alle­magne, du fas­cisme en Ita­lie.

Dans le pre­mier volume, Dans l’œil du cyclone, elle a raconté les tri­bu­la­tions témé­raires d’Elena Stan­dish, une jeune pho­to­graphe qu’une ren­contre impromp­tue en Ita­lie, entraîne dans le Ber­lin des années 1930.

Depuis quatre mois, Elena assure quelques mis­sions sans enver­gure pour les ser­vices de ren­sei­gne­ments bri­tan­niques. Mais, quand on lui demande de retrou­ver Aiden Stro­ther, la mis­sion lui semble impos­sible. C’est l’homme dont elle a été la maî­tresse, il y a six ans, qui l’a tra­hie et qui est res­pon­sable de son ren­voi du minis­tère des Affaires étran­gères. Peter Howard lui fait com­prendre cepen­dant qu’elle seule peut assu­rer cette mis­sion. L’officier trai­tant de Stro­ther a dis­paru, celui-ci est dans la nature depuis six ans. Il pos­sède des infor­ma­tions impor­tantes, en par­ti­cu­lier sur l’Autriche et une liste ne noms qu’il faut abso­lu­ment récu­pé­rer.

Elle part pour Trieste, sous le cou­vert d’un repor­tage pho­to­gra­phique, cou­ver­ture tout à fait appro­priée car elle com­mence à se faire un nom dans ce domaine. C’est pen­dant un repas fami­lial que Marion, la sœur aînée d’Elena, annonce qu’elle va se rendre à Ber­lin pour le mariage de son amie Cecily avec un offi­cier de l’armée alle­mande, une unité spéciale…

En 1933, les séquelles de la Grande Guerre se font encore cruel­le­ment sen­tir avec les deuils qui ont tou­ché presque toutes les familles. De très nom­breuses per­sonnes ne veulent plus entendre par­ler de com­bats. Des évo­lu­tions se sont pro­duites, sur­tout chez les femmes qui reven­diquent plus de liberté, d’autonomie, d’indépendance. N’ont-elles pas mon­tré ce qu’elles étaient capables de faire quand il a fallu rem­pla­cer les hommes par­tis mou­rir dans la Somme ?

En 1933, alors que depuis jan­vier il est le chan­ce­lier de l’Allemagne, l’ascension d’Hitler semble iné­luc­table même si son nom n’est pas encore bien connu comme Marion qui parle : “…de ce conster­nant petit bon­homme, Adolf machin-Chose.” Elle dénonce éga­le­ment ses com­pa­triotes qui se bous­culent pour s’attirer les bonnes grâces de ce type.

Anne Perry consti­tue une belle gale­rie de per­son­nages liés par des attaches fami­liales, par l’amitié ou des inimi­tés féroces. Elle peint, avec brio, l’atmosphère de cette époque, les dif­fé­rents cou­rants qui tra­versent la société anglaise retrace avec art l’Italie de Mus­so­lini et le Ber­lin sous la coupe nazie. Avec Elena, son grand-père et Peter Howard, l’ami de ce der­nier, la roman­cière décrit avec jus­tesse ce monde de l’espionnage, cet uni­vers où les choses qui semblent évi­dentes ne le sont pas, où l’inattention repré­sente une menace conti­nuelle, où la moindre erreur devient capi­tale.

Mais, outre les des­crip­tions, les infor­ma­tions de toutes natures ayant trait à cette période sur la poli­tique, le quo­ti­dien de cer­taines couches sociales, Anne Perry signe une intrigue remar­qua­ble­ment menée où Elena se retrouve, plus sou­vent qu’à son tour, en dan­ger jusqu’à une chute en apothéose.

serge per­raud

Anne Perry, Dans les bras de l’ennemi (Ques­tion of Betrayal), tra­duit de l’anglais par Flo­rence Ber­trand, Édi­tions 10/18, juillet 2021, 360 p. – 14,90 €.