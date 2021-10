Christophe Mahy, A jour passant

Se retrou­ver

Mahy évoque un espèce d’espace qui oblige à signa­ler qu” “en défi­ni­tive là où nous croyons êtres est tou­jours ailleurs”. L’ordre de marche “à jour pas­sant” n’abrège rien à l’espérance, l’imposture ou l’orgueil car la vie est ailleurs : dans un uni­vers inté­rieur où le rap­pro­che­ment se fait moins dans les décors que dans la manière de “prendre le temps / de nous regar­der pas­ser // en nous même”.

Sans cynisme mais avec un exer­cice cer­tain de la soli­tude en nau­fragé de l’espèce qui sait se pré­mu­nir “de l’ampleur des multitudes”.

C’est une manière de reprendre sa vie, la déga­ger de fan­tômes là où “je”, “tu”, “nous” alternent et vont de pair. L’urgence est pour Mahy de créer, d’explorer, de médi­ter, de mettre à pro­fit tout ce temps pour pro­duire quelque chose de nou­veau, cou­plée à l’impératif de la patience d’autant qu’il manque tou­jours un “pas” à nos aubes que le pas­sage du temps rend moins primesautières.

Là résident le mys­tère magique et l’attirante géné­ro­sité de ce livre où les poèmes sont aussi une invi­ta­tion. Ils deviennent pro­fon­dé­ment, inex­pli­ca­ble­ment par­ti­ci­pa­tifs.

La forte charge émo­tion­nelle expri­mée pro­vient essen­tiel­le­ment du fait que Christphe Mahy, à tra­vers cette odys­sée, tra­verse qui nous sommes et deve­nons. Il per­met de nous reprendre en un sur­sis bienveillant.

C’est donc un mer­veilleux cadeau même si aller aux bois devient de plus en plus impro­bable au flâ­neur qui manque de souffle.

Quant à l’auteur, il n’en manque pas et reste mara­tho­nien de l’âme.

jean-paul gavard-perret

Chris­tophe Mahy, A jour pas­sant, Gal­li­mard, coll. Blanche, Paris, 2021, 146 p. — 14,00 €.