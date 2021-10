La vérité du vertige

C’est par une nuit inau­gu­rale que Jean-Paul Michel eut une révé­la­tion « Frikes, Ithaque, 01.08.96, sur le bal­con de fer (envi­ron 4 h-5h de la nuit) ». En émane une prose bri­sée.

Elle devient le poème d’un genre par­ti­cu­lier et phi­lo­so­phique. L’auteur déve­loppe l’idée que le cri est chose et signe.

La poé­sie touche désor­mais à la langue plus forte que celle des par­lants qui y forment le monde. Le cri n’est pas l’idiome qui trame, rend socia­le­ment habi­table. Il touche à une autre réa­lité, à une autre arti­cu­la­tion.

Sa fic­tion, sa construc­tion façonnent une autre nomen­cla­ture des “par­lêtres”. Cet idiome des pro­fon­deurs prouve que l’être des orga­nismes machi­niques est assi­gné au bio­lo­gique et qu’importent les rela­tions socia­le­ment articulées.

Bref, le cri vaut toutes les répliques nar­ra­tives des décla­ra­tions d’opinions, orne­ments rhé­to­riques, pseudo-suppléments d’âme. Aux “mots puisque vous êtes, par­lez” s’oppose par le cri un saut qui casse le silence de la nuit.

C’est le poids ou se sonne la voix pre­mière hors de toute mesure. S’entend alors ce que Michel nomme “éploi”, là où se lèche ce qui est contenu, se déploie.

Ce qui est jusque là était retenu donne l’ouverture la plus large à la clô­ture. La voix atteint alors ce qui se tient en-dessous du lan­gage mais qui vide le sens retenu.

La pré­sence de l’être dans une immé­dia­teté trouve dans le cri ce que la langue ne dit pas et que Lacan nomma “lalangue” entre retrait et tra­jet irrépressible.

Michel double le sens — ce qu’Artaud avait déjà com­pris. Tout — dans une nudité désar­ti­cu­lée, dans une culmi­na­tion — exprime la vérité du ver­tige que le lan­gage arti­culé cache.

jean-paul gavard-perret

Jean-Paul Michel, Un cri, chose et signe, tra­duc­tion anglaise et post­face de Michael Bishop, édi­tions VVV, 2021, non paginé.