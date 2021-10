Sandrine Destombes, Ainsi sera-t-il

Le retour de la com­mis­saire Maxime Tellier

Avec Ainsi sera-t-il, San­drine Des­tombes pro­pose le troi­sième volet de la saga de Maxime Tel­lier, com­mis­saire à la Crim’. Elle est deve­nue poli­cière pour ten­ter de résoudre le mal qui la ronge depuis près de trente ans, depuis que sa mère a été assas­si­née quand elle était encore une fillette. Sa vie pro­fes­sion­nelle est brillante mal­gré une per­son­na­lité très indé­pen­dante, mal­gré le fait qu’on la cata­logue comme une emmer­deuse. Par contre, sa vie per­son­nelle est un désastre, elle ne réus­sit pas à nouer des rela­tions sen­ti­men­tales durables.

La brève ren­contre, dans l’épisode pré­cé­dent, avec un com­man­dant des Stups, ouvrait des pers­pec­tives vers une vie plus heureuse.

Les contre­coups de sa der­nière enquête démo­lissent Max qui sombre com­plè­te­ment. Dans un pre­mier temps, Enzo est revenu à Paris pour s’occuper d’elle, puis il a réussi à l’emmener chez lui, en Ita­lie. Un vieil homme, avec une étrange thé­ra­pie, l’aide à se recons­truire un peu. Elle rentre mais passe ses jours près du lit où repose Fabio dans le coma. Il faut l’intervention de José, son adjoint, pour qu’elle accepte de reprendre du ser­vice avec la volonté de mener une enquête, en mode fur­tif, pour décou­vrir celui qui a tiré une balle dans la tête de son amant.

Après avoir traité rapi­de­ment un dos­sier, elle rend une visite de cour­toi­sie à un ami méde­cin légiste. Celui-ci tra­vaille sur un cas étrange. Un jog­ger, mort d’une crise car­diaque, a été empoi­sonné. Il n’en faut pas plus pour réveiller son intérêt.

Convo­quée à l’IGPN pour Fabio, elle découvre des élé­ments trou­blants quant aux cir­cons­tances du drame, en par­ti­cu­lier un réseau de dea­lers russes qui semble béné­fi­cier de pro­tec­tions solides. Et la voilà lan­cée dans une enquête sur la mort du jog­ger, un prêtre d’un mou­ve­ment catho­lique inté­griste et sur le réseau que Fabio vou­lait démas­quer quand il lui avait dit être sur la piste d’une taupe.

Mais, le corps de la police n’est pas consti­tué que de gens intègres et…

Avec ce nou­veau roman, l’enquêtrice qui résout faci­le­ment un meurtre fami­lial, est confron­tée à un assas­si­nat plus dif­fi­cile à élu­ci­der car le contexte est inha­bi­tuel et pré­gnant. Met­tant à jour des pra­tiques scan­da­leuses, peu dignes d’un homme, sur­tout d’Église, elle doit lut­ter contre une forte volonté d’étouffer l’affaire. Avec talent, la roman­cière détaille les rouages des enquêtes, les liens entre les bri­gades, les ini­mi­tiés et les guerres entre ser­vices au détri­ment du bien public. Elle fait preuve d’une belle connais­sance des milieux où se déroulent les drames.

Elle détaille éga­le­ment les états d’âme de ses per­son­nages, les doutes, les inter­ro­ga­tions, les dif­fi­cul­tés tant per­son­nelles que pro­fes­sion­nelles, les souf­frances face à tant de noirceur.

Ce livre, publié une pre­mière fois en 2016 aux Édi­tions de Noyelles-Nouvelles plumes, a été entiè­re­ment réécrit pour la pré­sente paru­tion. Un roman qui se lit avec un inté­rêt crois­sant tant les diverses intrigues font croître une ten­sion de plus en plus lourde sur les épaules de cette héroïne par­ti­cu­liè­re­ment empathique.

serge per­raud

San­drine Des­tombes, Ainsi sera-t-il, Hugo Poche coll. “Sus­pense”, octobre 2021, 432 p. – 7,60 €.