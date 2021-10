Mathieu Lauffray, Raven – t.02 : “Les Contrées infernales”

Quel beau récit de pirates !

Mathieu Lauf­fray aime fré­quen­ter le monde des pirates des Caraïbes, cet uni­vers mythique peu­plé de per­son­nages entrés dans la légende. Il a déjà exploré ce monde avec les quatre albums de Long John Sil­ver (Dar­gaud 2007 — 2015). Son nou­veau per­son­nage, Raven, est un pirate très par­ti­cu­lier qui oscille entre le héros flam­boyant et le loser pathé­tique.

Il est capable d’exploits autant que de gaffes. Mais, il se sort bien, jusqu’à main­te­nant, des situa­tions périlleuses où son audace peut le placer.

En 1666, dans la mer des Caraïbes, il a ren­con­tré Lady Dark­see, une femme au tem­pé­ra­ment impé­tueux, capi­taine du Capri­corne, qui com­mande à une bande de for­bans. Alors que dans le fort de l’île de Morne-au-Diable, elle négo­cie avec Bas­tard de Fon­te­nay, le futur gou­ver­neur de Tor­tuga, pour obte­nir une grâce royale, Raven s’invite. Il revient du vol­can et sait où se trouve le fabu­leux tré­sor de Chi­chen Itza. Il n’a pas pu le récu­pé­rer car il a été atta­qué par les indi­gènes qui défendent le ter­ri­toire qu’ils consi­dèrent comme sacré.

Comme il a brûlé la carte sous les yeux de Dark­see, il est le seul à connaître l’emplacement exact. Elle doit pac­ti­ser avec lui. Elle finit, non sans com­battre, par s’y résoudre. Avec quelques pirates, ils partent à l’assaut du vol­can pour ces contrées infer­nales où les dan­gers sont mul­tiples mais où les pires ne sont pas les pièges de la nature…

L’auteur connaît tous les codes du genre, un genre lit­té­raire qui retrouve ces der­nières années un regain d’intérêt au point de faire renaitre des per­son­nages anciens tels le fameux Barbe-Rouge (Deux albums déjà parus chez Dar­gaud). Avec cette série, Mathieu Lauf­fray nous offre le meilleur de l’épopée avec des com­bats en mer, des duels, des com­plots, des tra­hi­sons et, bien sûr, l’existence de tré­sors fruits de rapines, pillages, abor­dages… Il est vrai que de nom­breux navires tant espa­gnols, por­tu­gais, qu’anglais rame­naient de l’or, des joyaux, des objets de grande valeur volés au conti­nent amé­ri­cain du nord comme du sud.

Mais si, dans le genre, trop sou­vent les femmes ne sont pré­sentes que pour le plai­sir des hommes, Mathieu Lauf­fray leur don­ner un rôle de véri­table héroïne, Avec Dark­see, il montre une meneuse d’hommes, une capi­taine res­pec­tée d’un bateau. Tou­te­fois, ayant choisi d’intituler sa série Raven, il se doit de concé­der la pri­mauté à son héros au détri­ment de cette jolie borgne. Cepen­dant, elle et lui forment un couple excep­tion­nel entouré d’une belle troupe de per­son­nages secon­daires au rôle plus ou moins étoffé.

L’action de ce tome se situe essen­tiel­le­ment sur une île ce qui donne lieu à quan­tité de péri­pé­ties sur terre, sur les flancs d’un vol­can. De très nom­breux traits d’humour jalonnent le récit, pimentent les dia­logues au contenu déjà fort relevé. En auteur com­plet, Lauf­fray assure des­sin et cou­leurs, mêlant un encrage appuyé à des teintes douces. Les planches pro­posent un gra­phisme très réa­liste, des vignettes détaillées, une mise en scène et des cadrages appro­priés aux rebon­dis­se­ments et aux décors.

En effet, qui mieux que l’auteur pour savoir ce qu’il sou­haite faire res­sor­tir comme actions, res­sen­tir comme sen­ti­ments, comme émotions ?

Avec ce second tome, Mathieu Lauf­fray confirme une belle et grande série d’aventures.

serge per­raud

Mathieu Lauf­fray, Raven – t.02 : Les Contrées infer­nales, Dar­gaud, octobre 2021, 64 p. – 15,00 €.