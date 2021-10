Leurs enfants après eux (Nicolas Mathieu / Simon Delétang)

Ces ado­les­cents que nous avons tous été

Quelques phrases bien sen­ties (l’exergue du livre) pro­non­cées dans le noir ouvrent le spec­tacle. Sur le single de Nir­vana, une cho­ré­gra­phie de che­ve­lures et de mou­ve­ments savam­ment décom­po­sés. Le roman de Nico­las Mat­thieu raconte la déshé­rence quo­ti­dienne d’une jeu­nesse en proie aux plus pro­fondes aspi­ra­tions, aux plus com­munes décep­tions.

C’est l’histoire de quelques petits ado­les­cents qui expé­ri­mentent des frô­le­ments dan­ge­reux dans un milieu qu’ils n’éprouvent que comme sclé­ro­sant mais dont ils ne savent pas com­ment s’émanciper. On suit avec iro­nie le par­cours cala­mi­teux d’un jeune frus­tré par son phy­sique, ses ini­tia­tives ses pers­pec­tives obsé­dantes inconséquentes.

La mise en scène dyna­mique pro­cède de choix clairs sou­vent mis en œuvre dans des trans­po­si­tions scé­niques de romans : alter­nance de par­ties nar­ra­tives et de moments dia­lo­gués, même per­son­nage incarné suc­ces­si­ve­ment par plu­sieurs comé­diens… Le pro­pos se joue d’une iro­nie per­ma­nente, propre à por­ter un regard acerbe sur l’ancrage des jeunes dans une loca­lité dés­in­dus­tria­li­sée, empâ­tée dans ses pra­tiques rou­ti­nières.

Une repré­sen­ta­tion pétillante, même si la pre­mière par­tie com­porte des lon­gueurs en rai­son de la répé­ti­tion de ses thèmes. Il en reste une scé­no­gra­phie tonique, nour­rie de remarques acerbes et caus­tiques sur l’éducation, la sexua­lité qui se découvre, la fixa­tion en couple, la mal­adresse ini­tia­tique des ado­les­cents que nous avons tous été.

chris­tophe giolito

Leurs enfants après eux

d’après le roman de Nico­las Mathieu

Mise en scène Simon Delétang

Avec Vian­ney Arcel Robin Azéma Agathe Barat Josuha Caron Fran­çois Char­ron Héloïse Chol­ley Ariane Cour­bet Antoine de Tof­foli Claire-Lyse Lar­son­neur Lise Lomi Elsie Men­ca­ra­glia Marin Moreau Kaï­nana Rama­dani Et aussi Armand Man­gel, le motard Mau­rice, le petit chien

Scé­no­gra­phie et régie pla­teau Adèle Collé et Manon Ter­ra­nova ; créa­tion lumière Lou Morel et Alexandre Schrei­ber ; régie lumière Lou Morel ; créa­tion et régie son Rozenn Lièvre ; cos­tumes et habillage Irène Joli­vard et Fran­çoise Léger ; régie géné­rale Marie Boëthas.

Le texte est édité aux édi­tions Actes Sud.

Pro­duc­tion Théâtre du Peuple – Mau­rice Pot­te­cher. En par­te­na­riat avec L’École natio­nale supé­rieure des arts et tech­niques du Théâtre (ENSATT). Décor construit dans les ate­liers de l’ENSATT. Créa­tion le 25 juin 2021 à l’École natio­nale supé­rieure des arts et tech­niques du Théâtre (ENSATT) dans le cadre de la pro­gram­ma­tion des Nuits de Four­vière à Lyon.