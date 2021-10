Permettre au désir de durer

Lancé en 1920 par Condé Nast, Vogue Paris célèbre ses 100 ans dans son numéro d’octobre. Il concorde avec une magni­fique rétros­pec­tive (“Vogue Paris 1920–2020″) au Palais Gal­liera.

400 œuvres issues des archives du maga­zine sont à décou­vrir du 2 octobre 2021 au 30 jan­vier 2022.

Tout au long de ce numéro — dont la cou­ver­ture est un cli­ché de Guy Bour­din — et au fil de 420 pages, sont retra­cés les plus grands moments de mode entre docu­ments d’archives et cli­chés des pho­to­graphes mythiques d’Helmut New­ton, d’Irving Penn et de ceux qui ont façonné l’identité de Vogue Paris.

Existe aussi un hom­mage à ces icônes lit­té­raires (Simone de Beau­voir, Fran­çoise Sagan, Patrick Modiano, Jean Coc­teau) qui ont contri­bué au maga­zine. Se retrouvent des tré­sors incon­nus, des images d’autrefois trou­blantes de modernité.

L’œil de Vogue ne cesse pas d’aller de l’avant à la recherche de la nou­veauté avec un esprit fron­deur. Existe un par­fum des années folles. On s’émerveille devant les robes, les modèles et les pho­tos qui trans­forment le monde en magie dans un car­na­val de sen­sa­tions. A défaut de soi­gner le temps, il per­met au désir de durer.

Rien de plus pic­tu­ral et spec­tral que les cli­chés solen­nels et volup­tueux réunis . Tout est fait pour le choc du regard dans un gla­mour par­fois ris­qué et auda­cieux.

La beauté des femmes est sou­li­gnée en har­mo­nies sulfureuses.

jean-paul gavard-perret

Vogue — 100 ans, Vogue Paris, octobre 2021, 420 p.