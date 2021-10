Sam Millar, Un Tueur sur mesure

Une chasse à l’homme…

Dans une Irlande du Nord où la frac­ture reli­gieuse est encore très forte, Sam Mil­lar ins­talle une chasse à l’homme où plu­sieurs par­cours vont se croi­ser. Il met en scène un grou­pus­cule indé­pen­dan­tiste irlan­dais qui n’accepte pas de se voir voler, bien que les fonds en ques­tion aient une pro­ve­nance dou­teuse. Il active un tueur métho­dique dont les moti­va­tions, à part celle de gagner sa vie en ôtant celles d’autres, res­tent obs­cures.

S’ajoute un homme ambi­tieux, avide de ven­geance qui veut gom­mer l’affront que des petits voyous lui ont fait et qui désire gagner des places dans la hié­rar­chie du grou­pus­cule. Des poli­ciers aux liens étroits avec la pègre, un enquê­teur qui veut par­tir la tête haute com­plètent le tableau de tous ceux qui sont aux trousses de trois mal­frats qui vont deve­nir une cible parfaite.

Stefen Gar­land et Grace, son épouse, sont tués dans la nuit par le jeune gar­çon qui a pris l’arme de ser­vice du poli­cier.

Char­lie, Jim et Brian, dégui­sés en loups car c’est Hal­lo­ween, attendent dans une vieille voi­ture le moment proche de la fer­me­ture pour bra­quer la Bank of New Repu­blic. Ils entrent sans pro­blème mais tombent sur des coffres vides. Alors que la police, pré­ve­nue par un témoin exté­rieur, arrive, ils s’enfuient. Brian s’est emparé de la valise d’un client qui leur a tenu tête et qu’il a dû assommer.

Dans le quar­tier géné­ral de la police de Bel­fast, Harry Thomp­son, ins­pec­teur prin­ci­pal de la sec­tion Crimes graves, est à moins d’un mois de la retraite. Il veut lais­ser une ardoise vide à son suc­ces­seur.

Dans leur planque, Brian a ouvert la valise et décou­vert… un demi-million ! Autour de Conor O’Neill, un des membres fon­da­teurs de la Fra­ter­nité pour la liberté irlan­daise, trois hommes constatent le désastre. L’un d’eux, Sea­mus Nolan, s’est fait voler sa valise par les pilleurs de banque.

Rashar­kin, un col­lec­tion­neur de comics est aussi un tueur. Il est contacté par Conor pour retrou­ver les voleurs et l’argent. Mais Sea­mus Nolan, humi­lié, veut se ven­ger et part sur la piste de ceux qui l’ont dépouillé…

Sur fond de meurtres poli­tiques et/ou cra­pu­leux, Sam Mil­lar construit une intrigue forte aux res­sorts puis­sants. Il place ces per­son­nages dans un cadre poli­tique bien tour­menté et libère les pas­sions les plus dévo­rantes. Sa gale­rie d’intervenants est étof­fée et com­porte le pire, sur­tout le pire, dans une ambiance noire où la féro­cité est de mise.

L’Irlande et son passé dou­lou­reux, avec ses plaies tou­jours à vif, occupe une belle place, explique cer­tains des com­por­te­ments des per­son­nages du roman.

L’auteur allège cette atmo­sphère lourde avec nombre de réfé­rences tou­chant au cinéma et à la bande des­si­née. Il donne, à deux de ses per­son­nages, la pas­sion pour les comics et leurs auteurs. Rashar­kin est un fan des illus­trés amé­ri­cains, sur­tout ceux du des­si­na­teur Har­mens­zoon, un créa­teur vision­naire à ses yeux. Le roman­cier retient, pour patro­nyme de ce créa­teur, le second pré­nom de van Rijn, mon­dia­le­ment connu sous le nom de… Rem­brandt.

Il place éga­le­ment nombre de réfé­rences au cinéma poli­cier jouant avec des répliques cultes, des com­pa­rai­sons auda­cieuses. Le tout est teinté d’humour, un humour noir, voire très noir.

Une fois encore Sam Mil­lar signe un polar sin­gu­lier, dense, rythmé, avec une intrigue qui prend en compte le cadre et ses tour­ments, ser­vie par un groupe de pro­ta­go­nistes qui s’impose au lec­teur de diverses façons.

serge per­raud

Sam Mil­lar, Un Tueur sur mesure (The Bes­poke Hit­man), tra­duit de l’anglais (Irlande) par Patrick Ray­nal, Métai­lié, coll. “Biblio­thèque Anglo-saxonne”, octobre 2021, 288 p. – 21,50 €.