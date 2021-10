Fabien Vehlmann & Yoann, SuperGroom – t.02 : “La Guerre Olympique”

Ah, la vie des superhéros !

Pour conti­nuer à exis­ter en tant que héros, Spi­rou a été contraint de se trans­for­mer en super­hé­ros. Il a pris le nom de Super­Groom.

Mais face à des dif­fi­cul­tés il a décidé d’arrêter ce rôle.

Spirou, à Cham­pi­gnac, voit arri­ver le Comte dans un véhi­cule futu­riste. Il lui reproche d’utiliser un engin trop pol­luant. C’est donc en vélo­trac­teur qu’il repart pour Bruxelles où il espère arri­ver le len­de­main pour la confé­rence de rédac­tion comme il l’a pro­mis à Fan­ta­sio. En route, il est kid­nappé, dro­gué. Il se réveille face à l’hologramme d’un clown qui lui annonce sa par­ti­ci­pa­tion à la nou­velle sai­son de la World­wide Olym­pic War, com­pé­ti­tion réser­vée aux super­hé­ros. Pour le convaincre de par­ti­ci­per, les orga­ni­sa­teurs retiennent Spip en otage.

Dans cette com­pé­ti­tion, tous les coups, même mor­tels, sont per­mis. Le plus dan­ge­reux des adver­saires s’avère être un mys­té­rieux Cha­peau­noir. Super­Groom, le paci­fiste, se retrouve en pleine guerre. Heu­reu­se­ment qu’il est en contact avec le Comte qui peut lui appor­ter une aide à dis­tance. Mais, face au défer­le­ment de vio­lences, com­bien de temps Super­Groom peut-il tenir ? Com­bien d’épreuves peut-il réus­sir ? Et ces deux nou­veaux super­hé­ros sont-ils réel­le­ment là pour l’aider ?

Les super­hé­ros euro­péens sont rela­ti­ve­ment rares. Cette espèce reste l’apanage des uni­vers amé­ri­cains. Depuis Super­Du­pont, le héros ima­giné par Got­lib, le pay­sage est resté bien déser­tique. Aussi, l’apparition d’un super­man franco-belge est une bonne nou­velle. Le scé­na­riste anime, pour cette série, des per­son­nages emblé­ma­tiques des Aven­tures de Spi­rou et Fan­ta­sio avec un comte de Cham­pi­gnac tou­jours aussi inven­tif, un Fan­ta­sio qui se trouve un rôle à la hau­teur de son ambi­tion et Sec­co­tine, la jeune jour­na­liste concur­rente de Spirou.

L’auteur reprend, pour en user à sa façon, des situa­tions, des per­son­nages appar­te­nant à la culture ou à l’actualité. Ainsi, on retrouve le Joker de Bat­man sous les traits d’un clown, Super­glue, la jeune super­hé­roïne, a sa can­di­da­ture payée par un col­lec­tif inter­na­tio­nal de jour­na­listes. Un par­ti­ci­pant porte un cos­tume proche de celui de Fan­tô­mas. Le scé­na­rio est riche en trou­vailles, avec de nom­breuses don­nées qu’il faut prendre au second degré.

Le récit est vif, enlevé, avec de l’action. Et celle-ci n’occulte pas des réflexions, des remarques sur la société qui règne en Europe occidentale.

En met­tant son héros en dif­fi­culté face à la vio­lence, la bes­tia­lité, Fabien Vehl­mann veut-il mon­trer que l’Europe reste trop bonne, trop proche de valeurs huma­nistes, face à la bru­ta­lité des repré­sen­tants des autres nations ? Tou­te­fois, il appa­raît que cette posi­tion sus­cite, en retour, des volon­tés géné­reuses.

La seule femme dans la plé­tho­rique série des Spi­rou et Fan­ta­sio est une jour­na­liste qui tra­vaille au Mous­tique et qui est appe­lée Sec­co­tine. On retrouve celle-ci sous le nom de Super­glue, le scé­na­riste s’amusant à faire un lien entre deux géné­ra­tions de colles.

Yoann assure un des­sin semi-réaliste, dyna­mique, met­tant en valeur tant les mimiques des pro­ta­go­nistes que leurs atti­tudes, leurs ges­tuelles. Les coups qui pleuvent, comme les impacts, sont bien relayés. De jolis décors habillent heu­reu­se­ment le fond des vignettes.

La mise en cou­leurs, signée par Fabien Alquier, ren­force l’attrait du des­sin par des teintes fort bien appro­priées aux scènes.

Un second tome pas­sion­nant tant pour les dif­fé­rents res­sorts de l’intrigue que pour des planches bien agréables à l’œil.

serge per­raud

Fabien Vehl­mann (scé­na­rio), Yoann (des­sin) & Fabien Alquier (cou­leurs), Super­Groom – t.02 : La Guerre Olym­pique, Dupuis, sep­tembre 2021, 88 p. – 13,95 €.