Nathalie Perrin, Traversées (exposition)

Narra­ti­vité au travail

Ce qui est direct, « simple » est le plus com­pli­qué. « L’image la plus simple n’est jamais une simple image » rap­pelle Georges Didi-Huberman.

Natha­lie Per­rin le prouve en don­nant la prio­rité à l’intelligence et l’esprit d’analyse sur l’émoi, l’affect et le sen­ti­men­ta­lisme. Quoique.

En effet, tout ce qui est de l’ordre de l’affectif se découvre dans ses schèmes colo­rés. Ils ne se limitent pas pour autant au geste, au mini­ma­lisme et encore moins à la cari­ca­ture.

La Suis­sesse sait en effet que la cari­ca­ture n’appelle qu’une satire per­ni­cieuse car trop peu por­teuse de substance.

Son tra­vail d’ironisation va moins vers la démys­ti­fi­ca­tion, dans l’esprit d’un Kos­suth. Il renou­velle une forme d’art concep­tuel dans un retour sur la nature lin­guis­tique de l’art en tenant compte des élé­ments employés pour sa construc­tion. L’art prend le sens par la figu­ra­tion de ce qui est habi­tuel­le­ment des outils ins­crip­tions ou d’information non sans tra­vail ici de rem­plis­sage et de la colo­ra­tion.

Le sup­port n’est donc plus une loque à mas­quer mais un écran. L’objectif de chaque pièce est de faire cor­pus en met­tant à nu la méca­nique de divers types de références.

Plutôt que de par­ler de décons­truc­tion de l’image, il faut insis­ter plu­tôt sur la pré­sence d’une autre nar­ra­ti­vité dans ce tra­vail. Natha­lie Per­rin la débar­rasse d’éléments super­fé­ta­toires pour que n’y sub­sistent que des signes logiques en divers réseaux mais où “l’âme à tiers” de l’inconscient refait surface.

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Per­rin, Tra­ver­sées, Gale­rie Heinzer-Reszler, Lau­sanne, du 29 octobre au 4 décembre 2021.