Jaouen Salaün, Elecboy – t.02 : “Révélations”

La confir­ma­tion d’une belle saga

Dans un monde post-apocalyptique, la nature étant deve­nue très hos­tile par l’action des humains, un groupe sur­vit. Comme tou­jours, il faut que cer­tains dominent et que d’autres soient contraints à ser­vir. Même quand il n’y a presque plus rien, il reste de tristes indi­vi­dus qui en veulent plus que les autres. Cette prise de pou­voir se fait sou­vent par l’invention d’une reli­gion. L’Homme ne sup­porte pas l’idée que sa mort est la fin pour lui, qu’il n’y a plus rien après sa pauvre exis­tence.

Mais Jaouen Salaün entraîne ses lec­teurs dans un récit de science-fiction avec l’introduction d’une entité maî­tri­sant des forces non com­prises par ce qui reste de la popu­la­tion ter­restre. Si le pre­mier tome per­met­tait de poser le cadre et une série de ques­tion­ne­ments, ce second volet (sur quatre pro­gram­més) apporte cer­taines réponses, celles-ci sus­ci­tant aus­si­tôt de nou­velles inter­ro­ga­tions. Tou­te­fois, le per­son­nage de Joshua devient cen­tral et semble por­ter nombre de mys­tères quant à son essence réelle. La véri­table nature des rela­tions entre les prin­ci­paux per­son­nages se des­sine et ouvre des pers­pec­tives intéressantes.

En 2122, en Amé­rique du Nord, l’ancienne civi­li­sa­tion a dis­paru. Sur une terre dévas­tée par la séche­resse, des humains se sont regrou­pés en une com­mu­nauté qui se par­tage entre des domi­nants et des domi­nés. Les pre­miers vivent sur le som­met de la col­line, les seconds sont au pied du tertre et sub­sistent misé­ra­ble­ment. Mais tous sont sous la menace d’une mys­té­rieuse intel­li­gence arti­fi­cielle qui, depuis l’espace, œuvre à la des­truc­tion de l’humanité.

Dans cette enclave, Joshua, un ado­les­cent, est en conflit avec Syl­vio, le petit-fils du chef, car le pre­mier est amou­reux de Mar­got, la sœur du second. Or un indi­vidu de la caste infé­rieure ne peut espé­rer vivre avec une femme de la caste dominante.

Le second tome s’ouvre sur un pay­sage aride où che­mine un homme suivi par un colosse dont le visage est caché. Sur­git une voi­ture dont les pas­sa­gers voient là une proie facile. Mais le colosse, imi­tant les gestes de l’homme, stoppe le véhi­cule lancé à grande vitesse et le pro­jette en l’air. Ils arrivent dans la com­mu­nauté et l’homme veut ren­con­trer le chef. Il a une pro­phé­tie à déli­vrer.

Joshua est à la recherche de son passé pour com­prendre les actes peu ordi­naires qu’il est capable d’accomplir. Son ani­mo­sité avec Syl­vio ne se calme pas. Son père, rongé par des sou­ve­nirs et par les consé­quences de son acci­dent ne lui parle pas. Sou­dain, il l’emmène hors de l’enclave, lui fait décou­vrir les vastes pay­sages et l’endroit où il a vécu avec sa com­pagne. Sub­mergé par l’émotion, il se sui­cide avant de révé­ler tota­le­ment l’histoire de Joshua. Celui-ci décide de tout mettre en œuvre, de se mettre en dan­ger pour savoir…

Outre le scé­na­rio, cet auteur com­plet assure un des­sin très réa­liste et une mise en cou­leurs qui fait res­sen­tir l’atmosphère qui règne dans les lieux de l’intrigue. Les per­son­nages sont cam­pés avec soin que ce soit dans les atti­tudes ou les émo­tions. Les décors, omni­pré­sents, sont superbes et ouvrent sur des pay­sages gran­dioses.

Révé­la­tions ne fait pas men­tir son titre, mais l’auteur semble en avoir encore beau­coup à annon­cer dans ce récit passionnant.

serge per­raud

Jaouen Salaün, Elec­boy - t.02 : Révé­la­tions, Dar­gaud, octobre 2021, 64 p. — 14,50 €.