Le chant des amours

Jacques Richard fait par­tie des poètes de l’existence qui ne se laissent pas abattre. Même si le pre­mier temps du trip­tyque et qui donne le titre au livre semble prou­ver le contraire. L’auteur sait tor­tu­rer ce qui mine avec humour et ala­crité.

Celui et celle d’un “idiot” et qui dit à sa nue de nuée tout ce qu’il reste à quand même l’amour souffrirait-il de cer­tains mal­en­ten­dus que le poète rap­porte là où les textes valsent.

Si bien ce qui est cendres, théo­ries ou ombres se retrouve sou­mis à une pul­sion géné­ra­trice de tout ce qui n’est pas pla­ti­tude ou ennui. Jacques Richard se moque de la poé­sie des­crip­tive ou pit­to­resque, les décors roco­cos ne sont pas de son fait.

Le che­min des syl­labes passent par une gorge qui se laisse voir, un ventre qui se laisse cares­ser et un coeur qui s’abandonne.

Le temps ne fait sinon rien du moins peu à l’affaire. Le “ça” parle fré­mit et donne à la langue “lalangue” chère à Lacan. Tout devient mou­ve­ments, et là où pou­vait s’allonger une plainte deux corps la rem­placent, s’ajoutent l’un à l’autre pour le chant des amours qui demeurent encore et tou­jours sur­sis et sur­vi­vance dès que les peaux fré­missent dans l’ombre et la nuit.

Preuve que le “rien” est un tout à qui sait le placer.

jean-paul gavard-perret

Jacques Richard, Sur rien mes lèvres, Le Cor­mier, Bruxelles, 2021, 58 p. — 14,00 €.