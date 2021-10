Philippe Met, Ponge et le cinéma

Un ciné­phile ?

Ponge est tou­jours resté éloi­gné du cinéma. Il n’a jamais écrit pour lui. Néan­moins, pour Met, il s’agit de la ” figure spec­trale” de son oeuvre. Char­lie Cha­plin lui sert par­fois d’ombre tuté­laire et l’auteur lui dédie le pre­mier des apo­logues de Douze petits écrits.

Il rédige dans les années 30, deux cri­tiques de films sur Les 400 coups du diable de Georges Méliès et La Mar­seillaise de Jean Renoir.

Réclamé dans les années 50 pour conce­voir des scé­na­rii, il refu­sera. Il note cepen­dant dans ses agen­das les films qu’il a vus lors de sor­ties au cinéma ou de redif­fu­sions télé­vi­suelles et exé­cute som­mai­re­ment les Fraises sau­vages de Berg­man.

Il en va de même pour Vis­conti, Truf­faut, Godard, Lelouch. Bref, il n’est pas vrai­ment ciné­phile sinon pour les docu­men­taires animaliers…

Ponge n’est donc en rien géné­ra­teur et créa­teur d’objets ciné­ma­to­gra­phiques. Ponge et Bres­son furent, Pol­let aussi (qu’il ren­con­tra à “Tel Quel” ami mais leurs oeuvres res­pec­tives n’en laissent rien paraître tant il existe peu de réson­nances entre les deux uni­vers). Met essaie d’en créer mais cela reste tiré par les che­veux : “cer­tains concepts-opérateurs, for­gés par le poète et le cinéaste, semblent se répondre séman­ti­que­ment.

Pour exemple, le « désaf­fa­bu­ler » de Ponge et le « déchlo­ro­for­mer » de Bres­son se rejoignent quant à l’impératif de refu­ser tout lyrisme. Voire…

Le poète ne cessa de glo­ri­fier la matière, Bres­son comme Pol­let l’infléchissent dans une sym­bo­lique et des par­tis pris bien dif­fé­rents.

Met le rap­pelle non sans un lan­gage un peu spé­cieux qui ralen­tit la dyna­mique d’un tel essai.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Met, Ponge et le cinéma, Nou­velles Édi­tions Place, coll. Le cinéma des poètes, 2019, 122 p.