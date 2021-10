Juan Diaz Canales & Juanjo Guarnido, Blacksad — t.6 : “Alors, tout tombe”

Un retour très attendu !

Les nom­breux affi­cio­na­dos de la série ont dû patien­ter huit ans avant de retrou­ver leur héros favori, à savoir John Black­sad, un chat noir, détec­tive de son état à New York.

Depuis la publi­ca­tion de Quelque part entre les ombres (Dar­gaud – nov. 2000), la série s’est étof­fée et pré­sente le 6e tome, pre­mier volet d’un diptyque.

Black­sad et Weekly assistent au fes­ti­val Sha­kes­peare in the Park quand la police inter­vient. La mani­fes­ta­tion est illé­gale car elle enfreint le règle­ment muni­ci­pal en dété­rio­rant l’espace public, la pelouse où se presse le public. Black­sad, qui connaît le Lieu­te­nant de police, obtient que le der­nier acte de la pièce soit joué ce qui évite une bataille ran­gée.

Ren­trant chez lui, John inter­vient avec vigueur pour sau­ver des griffes de trois voyous Ken­neth Clarke, le pré­sident du syn­di­cat des tra­vailleurs du métro. Celui-ci est devenu gênant pour Solo­mon, le maître amé­na­geur de New York, qui veut déman­te­ler le réseau des trans­ports en com­mun de la ville pour ins­tal­ler de gigan­tesques auto­routes urbaines. Clarke sait qu’il a un tueur à ses trousses et demande à John de le protéger.

Weekly, qui a fait la connais­sance d’une jolie comé­dienne, appre­nant qu’elle rédige des articles, la pré­sente à son nou­veau rédac­teur en chef. Si elle est embau­chée pour le ton nou­veau qu’elle va appor­ter, Weekly, lui, doit chan­ger de style.

C’est ainsi qu’il va suivre Solo­mon pour un grand repor­tage alors que Black­sad, qui n’a pu empê­cher le meurtre de Clarke, va s’attacher à la per­son­na­lité de l’aménageur…

Après le road-movie à tra­vers les USA décrit dans Ama­rillo (Dar­gaud – nov. 2013), les auteurs reviennent à New York. Le cadre est idéal pour un scé­na­riste car cette ville, ten­ta­cu­laire dans toutes les dimen­sions, est un creu­set de tur­pi­tudes et de fan­tasmes. Diaz Canales peut, à son aise, fouiller les tré­fonds de la cité et les tré­fonds de ses per­son­nages. Le redou­table Solo­mon pour­rait être ins­piré d’un indi­vidu authen­tique, Robert Moses, un urba­niste qui, durant une longue car­rière, a façonné New York à par­tir des années 1930. Avec Alors, tout tombe, c’est l’occasion rêvée de conci­lier enquête poli­cière, cri­tique sociale et une plon­gée dans dif­fé­rents milieux de cette ville qui est à la fois fas­ci­nante et repous­sante.

Si Black­sad reste le détec­tive tai­seux plus à l’aise avec ses poings qu’avec des dis­cours, l’humour est pré­sent avec les facé­ties de Weekly. Mais, avec ce héros, Diaz Canales met en avant une géné­ro­sité, insuffle un peu d’humanité… même si la gale­rie des per­son­nages est entiè­re­ment animalière.

Juanjo Guar­nido met en images de façon fan­tas­tique ce scé­na­rio et le sert à mer­veille avec son des­sin si recon­nais­sable. Il donne des per­son­nages zoo­morphes plus vrais que nature, pré­sen­tant de très nom­breuses races et les ani­mant de façon très réus­sie. Il faut saluer l’exploit de faire sou­rire un cro­co­dile, faire expri­mer la sur­prise à une gre­nouille, l’énervement à un porc-épic…

Il réa­lise des décors superbes avec des angles de vues aty­piques, des pers­pec­tives auda­cieuses et un art du cadrage.

Ce sixième album récom­pense la patience dont il a fallu faire preuve tant cet opus concentre de talents. C’est un hom­mage brillant à l’univers du polar et de film noir.

La publi­ca­tion du second volet est pro­gram­mée pour le début de l’année 2023.

lire un extrait

serge per­raud

Juan Diaz Canales (scé­na­rio) & Juanjo Guar­nido (des­sin et cou­leur), Black­sad — t.6 : Alors, tout tombe, Dar­gaud, octobre 2021, 60 p. – 15,00 €.