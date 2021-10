Natacha Lesueur, Comme un chien qui danse (exposition)

L’exas­pé­ra­tion des figurations

Nata­cha Lesueur sub­ver­tit bien des injonc­tions à la beauté, la jeu­nesse, la min­ceur, et les astreintes sociales et cultu­relles dont sont vic­times — par­fois consen­tantes mais sou­vent for­cées — les femmes.

Sous la direc­tion de Chris­tian Ber­nard, l’exposition rétros­pec­tive à Rome per­met de dépas­ser le champ du médium pho­to­gra­phique où l’artiste est maî­tresse pour explo­rer d’autres aspects de sa pro­duc­tion artis­tique : sculptures-fontaines en céra­mique, vases en faïence, des­sins et œuvres vidéo.

Tout devient une manière d’interroger l’expérience de l’image et la fixité des formes. Que le titre de l’exposition fasse réfé­rence à Vir­gi­nia Woolf n’est pas ano­din. Et plus par­ti­cu­liè­re­ment à son livre Une chambre à soi où l’anglaise citait elle même Nick Greene et Samuel John­son. Pour ces com­pères, une femme qui joue la comé­die, prêche, com­pose, bref qui exerce toute acti­vité intel­lec­tuelle, leur fait pen­ser à un chien qui danse : “le résul­tat n’est pas pro­bant mais on est sur­pris que ça existe “.

Exit ici la douce Kate, oui Kathy la cruelle par l’exaspération des figu­ra­tions, les écla­te­ments des cercles viciés faites pour la satis­fac­tion de porcs rare­ment épiques quoique épi­cu­riens. Res­tent sous les fal­ba­las les plis du coeur, les déchi­rures de l’âme.

Nata­cha Lesueur crée un appel à la résis­tance des femmes. Elles ne doivent pas se lais­ser absor­ber d’une vision qui ne leur appar­tient pas et qui les couvre d’onguent des tigres.

C’est pour­quoi chaque sil­houette qui affleure reste sépa­rée du monde.

jean-paul gavard-perret

Nata­cha Lesueur, Comme un chien qui danse, Villa Médi­cis, Rome, du 13 octobre 2021 au 9 jan­vier 2022.

Cata­logue de l’exposition : “édi­tions Wal­den n”.