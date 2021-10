Franco Fontana, America

Made in USA

Para­doxa­le­ment, la vie urbaine et ses mou­ve­ments et rumeurs sem­blaient peu conve­nir aux larges com­po­si­tions et aux fresques gra­phiques de Franco Fon­tana. Mais c’est mal connaître les villes amé­ri­caines.

Hor­mis New-York et quelques excep­tions, la cir­cu­la­tion et le mou­ve­ment urbain n’est pas le même qu’en Europe. Et l’univers des grandes métro­poles amé­ri­caines par­cou­rues lors de ses dif­fé­rents voyages à la jonc­tion des deux mil­lé­naires lui conviennent parfaitement.

“Lors de mes dif­fé­rents séjours aux USA, j’ai reconnu mon idée du pay­sage urbain, j’ai trouvé ce qui était déjà en moi et j’ai ras­sem­blé ce que j’avais semé depuis long­temps” écrit Fon­tana — à savoir son goût pour la méta­phy­sique comme pour le mou­ve­ment de la Meta­fi­sica, les grands maitres ita­liens et les créa­teurs amé­ri­cains Wes­ton, Wal­ker Evans entre autres.

Evitant les images four­millantes et encom­brées, le pho­to­graphe sait que seules la cou­leur et les lignes consti­tuent un chant et un hymne en entraî­nant le pay­sage vers l’abstraction

jean-paul gavard-perret

Franco Fon­tana, Ame­rica, édi­tions Contre­jour, Paris, 2021 (et expo­si­tion Ate­lier 36 Bas­tille, du 13 octobre au 19 décembre 2021).