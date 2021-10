Sylvain Runberg & Luc Brahy, Gataca

Un thril­ler scien­ti­fique de haute volée

Après Le Syn­drome [E], les édi­tions phi­léas pro­pose une nou­velle enquête du com­mis­saire Franck Sharko et de l’inspectrice Lucie Hene­belle. Sharko est l’enquêteur le plus fameux de Franck Thil­liez, un poli­cier hors-pair, tor­turé par les nom­breuses situa­tions dra­ma­tiques qu’il a vécues.

S’ils ont été très proches, Lucie et Franck se sont sépa­rés, voilà un an, après la mort des deux filles de Lucie, cette der­nière le ren­dant res­pon­sable de leur assassinat.

À Lille, un col­lègue annonce à Lucie le sui­cide de Gré­gory Car­not, le meur­trier de ses deux filles. Cho­quée, car il a « retrouvé sa liberté », elle veut savoir s’il a laissé un mes­sage expli­ci­tant son geste. Il a tracé une fresque bizarre, des­si­née à l’envers. Furieuse, elle prend un congé mala­die pour enquê­ter.

Dans la région pari­sienne, Franck Sharko, titillé par le fan­tôme de sa fille, est en route. Eva Louts a été tuée par une gue­non dans un centre d’études ani­ma­lières. Elle menait une thèse de bio­lo­gie et s’intéressait beau­coup à la laté­ra­lité qu’elle vou­lait étu­dier aussi chez les singes. Mais, l’autopsie démontre que le singe n’est pour rien dans la mort de la jeune femme. Dans son appar­te­ment, les poli­ciers découvrent qu’Eva avait beau­coup voyage ces der­niers mois. Par contre, l’ordinateur a été vidé d’une par­tie de la thèse. Elle a rendu visite à des cri­mi­nels très vio­lents, tous gau­chers. Et le der­nier qu’elle a ren­con­tré est Gré­gory Car­not. C’est à l’enterrement de Car­not que Lucie et Franck se retrouvent. Elle le convainc de mener une enquête per­son­nelle en dehors de toute légalité.

Ce qu’ils vont appro­cher va les mener vers un mael­ström de vio­lence, dans une voie sidé­rante, si dangereuse…

Franck Thil­liez excelle dans les romans struc­tu­rés autour de don­nées scien­ti­fiques peu com­munes, des aspects de la bio­lo­gie peu usuels, des rap­ports humains dif­fi­ciles. Dans un contexte poli­cier hors-normes, il évoque des liens avec un passé très ancien, passé qui risque de mettre en péril l’avenir de l’humanité.

C’est Syl­vain Run­berg qui s’attelle à l’adaptation, une tâche bien dif­fi­cile car il doit rame­ner une roman dense, très struc­turé, très com­plet, en un scé­na­rio devant tenir sur moins de cent planches. Il lui faut conser­ver le sens du récit, la ten­sion de l’histoire et l’intérêt pour toutes les don­nées scien­ti­fiques com­plexes et avant-gardistes. Mais le scé­na­riste a du talent et il réus­sit la gageure. Il pro­pose un récit superbe, d’une belle inten­sité avec un décou­page fort judicieux.

Cette his­toire est mise en images par Luc Brahy qui assure un des­sin à la fois très réa­liste et syn­thé­tique, offrant une suc­ces­sion de por­traits d’une belle élé­gance et des décors à l’avenant. S’il reste dans une mise en page assez clas­sique avec des vignettes enca­drées, il donne à celles-ci des cadrages qui donnent un récit dyna­mique.

La mise en cou­leurs se par­tage entre Hugo S. Facio et Greg Lofé qui uti­lisent essen­tiel­le­ment des teintes assez neutres, sans débauche de cou­leurs écla­tantes et agres­sives. Ils res­pectent la lumi­no­sité d’un mois d’avril sous nos latitudes.

Gataca est un bel album qui, à par­tir d’un sujet peu banal, d’un scé­na­rio qui exploite au mieux les péri­pé­ties du roman, d’un gra­phisme attrac­tif, offre un beau moment de lecture.

serge per­raud

Syl­vain Run­berg (scé­na­rio d’après le roman au titre épo­nyme de Franck Thil­liez), Luc Brahy (des­sin), Hugo S. Facio et Greg Lofé (cou­leurs), Gataca, Édi­tions phi­léas, sep­tembre 2021, 106 p. – 17,90 €.