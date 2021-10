Thomas Day & Guillaume Sorel, Macbeth, roi d’Écosse — Seconde partie: Le Livre des fantômes

Flam­boyant ! Somptueux !

Cet album clôt le dip­tyque qui conte l’histoire de ce roi d’Écosse dont la Grande His­toire n’a gardé que quelques traces, lais­sant se géné­rer une belle suite de légendes.

Tho­mas Day s’appuie sur l’œuvre de Sha­kes­peare tout en fai­sant une large place à d’autres récits qui donnent un plus grand rôle à Gruoch, Lady Mac­beth. Il la pré­sente comme une femme machia­vé­lique qui assure son pou­voir sur le roi par sa sen­sua­lité, par son sens de la politique.

Alors que Mac­beth s’inquiète pour son épouse qui n’est pas reve­nue, celle-ci, accom­pa­gnée par deux sol­dats, se rend dans un lieu à la répu­ta­tion infer­nale. Au milieu de mono­lithes, elle demande à trois hommes de tuer l’homme, et sa famille, qui vit dans le châ­teau de Moray. Ils dis­cutent le mon­tant de la récom­pense. Lady Mac­beth accepte de dou­bler la somme : “…pour une reine l’économie de quinze pièces d’or serait bien coû­teuse mes­qui­ne­rie.“

Trois semaines après, un homme annonce au roi l’assassinat de Cui­lén, de sa femme et de son fils. Ques­tion­née, elle explique que celui-ci devait dis­pa­raître car il connais­sait des secrets comme l’initiateur de la mort de son pre­mier mari. Sur­pris qu’elle connaisse la vérité, elle lui révèle avoir tou­jours su qu’il était res­pon­sable de sa mort car le sort de ce der­nier était scellé quand il s’est vanté avoir tué le père de Mac­beth.

Il entre­prend alors, guidé, poussé par son épouse, une longue série de guerres, com­men­çant par celui qui le traite d’usurpateur. Mais il est sou­mis à celle qui le tient par ses men­songes, par le sexe, celle qui peu à peu sombre dans la folie…

Le per­son­nage à l’origine de ces légendes a réel­le­ment vécu au XIe siècle et a mené une vie rem­plie de meurtres, de traî­trises, de drames. Cepen­dant, son règne aurait duré dix-sept ans, ce qui est remar­quable dans le contexte où cette royauté s’est dérou­lée.

Le scé­na­rio fait res­sor­tir cette vio­lence, relate ces drames, cette suites d’assassinats, ce bain de sang qui finira par empor­ter la rai­son de Gruoch. L’auteur pro­pose des textes très tra­vaillés, expri­mant avec maes­tria les sen­ti­ments exa­cer­bés, la fureur qui habite cette femme et la façon dont elle mène le roi à accep­ter les déci­sions qu’elle prend.

Ces textes sont por­tés par les des­sins en cou­leurs directes de Guillaume Sorel. Mais peut-on par­ler de des­sins devant ces planches où un talent excep­tion­nel s’expose ? Celui-ci est, sans aucun doute, le plus grand illus­tra­teur de bande des­si­née. Il n’a pas son pareil pour pro­po­ser des pay­sages gran­dioses, des décors fabu­leux, des per­son­nages tor­tu­rés des corps fémi­nins d’une grande beauté.

Mais il sait aussi rendre le dyna­misme des com­bats, la peur et la fureur des pro­ta­go­nistes. Il a une façon très per­son­nelle de faire expri­mer les sen­ti­ments, les émo­tions des créa­tures qu’il met en scène. Il joue avec la lumière de manière incom­pa­rable sur des mises en page ouvertes.

Un dip­tyque remar­quable autour d’un couple devenu mythique, fai­sant res­sen­tir toute la sau­va­ge­rie qui l’habitait.

Un gra­phisme d’exception donne une dimen­sion excep­tion­nelle à ce récit.

serge per­raud

Tho­mas Day (scé­na­rio) & Guillaume Sorel (des­sin et cou­leurs), Mac­beth, roi d’Écosse — Seconde par­tie : Le Livre des fan­tômes, Glé­nat, coll. “24x32”, sep­tembre 2021, 56 p. — 16,00 €.