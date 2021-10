Thibault Biscarrat, Chant continu

Appren­tis­sage de la haute sagesse

Dans un livre de la quête spi­ri­tuelle, Thi­bault Bis­car­rat donne une véri­table atem­po­ra­lité à son texte. Lequel tra­verse le temps en ten­dant à atteindre l’impossible. Existe là non un désir du reli­gieux mais du mys­tique.

Existe une dimen­sion vision­naire qui refuse les miasmes du tra­gique sans pour autant navi­guer en eaux calmes.

L’approche de la lumière oblige à prendre, à tra­vers le chant, un uni­vers monde où l’action est inté­rieure dans ce mono­logue qui est tout autant une suite d’injonctions sans pour autant que l’auteur se prenne pour un saint homme en son souci de trans­mis­sion.

D’où l’éveil que Bis­car­rat engage dans un lyrisme qui ne joue pas de richesses sty­lis­tiques superfétatoires.

C’est une intro­duc­tion par voix comme “off” mais tout aussi pré­gnante à une nar­ra­tion qui reprend tous les volets de l’univers et de la vie dans une concep­tion méta­phy­sique qui est des plus clai­re­ment énon­cées dans une forme de sim­pli­cité qui n’exclut en rien la poé­sie la plus pro­fonde et comme pri­mi­tive puisqu’elle rejoint celle des livres de sagesse première.

jean-paul gavard-perret

Thi­bault Bis­car­rat, Chant continu, Conspi­ra­tion édi­tions, Mhère, 2 octobre 2021, 70 p. — 9,00 €.