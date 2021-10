Patrick Modiano, Chevreuse

Rien n’est plus vrai que la littérature

Ce qui reste génial dans l’oeuvre roma­nesque de Modiano tient à sa superbe inuti­lité — comme l’est celle d’un Beckett. Et dans ce nou­veau livre, il n’y a rien de neuf sinon une pointe plus aigüe sur le métier d’écriture.

Mais nous nous serions contenté de moins.

L’auteur rap­pelle qu’au début de chaque roman à venir il rêve d’une pla­ni­fi­ca­tion tex­tuelle. Mais elle s’évapore et tout s’improvise. Le devoir de maî­trise tient donc de l’inachevé et il per­met à l’oeuvre de se pour­suivre dans une recherche du temps perdu en moins ennuyeux donc plus drôle.

Notons d’ailleurs com­bien cette com­po­sante est sou­vent omise lorsqu’il s’agit de Modiano.

Chez lui, le roman reste le pro­duit d’une démarche titu­bante. Elle cor­res­pond au doute que le lec­teur lui-même éprouve. L’auteur lui donne l’occasion de le par­ta­ger en rapa­triant du regard dans la lit­té­ra­ture du réel passé.

Dès lors, l’auteur ranime des dis­pa­rus, sortes de morts-vivants. Ils furent sou­vent réels mais ils sont dis­tri­bués ici d’une façon impro­vi­sée dans un cor­pus sub­ti­le­ment inadéquat.

Cela prouve que rien n’est plus vrai que la lit­té­ra­ture.

Et c’est ce qui en fait le charme — au sens pre­mier du terme.

jean-paul gavard-perret

Patrick Modiano, Che­vreuse, Gal­li­mard, coll. Blanche, 6 octobre 2021, 176 p.