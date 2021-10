Mario De Biasi, Photographies 1947 — 2003 (exposition)

Poésie visuelle

La Casa dei Tre Oci à Venise pré­sente la rétros­pec­tive de l’un des plus grands pho­to­graphes ita­liens : Mario de Biasi.

Ses nar­ra­tions font de lui un repor­ter conteur et ce, dès ses débuts et sa col­la­bo­ra­tion avec le maga­zine “Epoca” (le “Match” ita­lien) jusqu’à ses der­niers travaux.

256 pho­to­gra­phies, dont la moi­tié inédites, sont pré­sents par thèmes : grands évé­ne­ments his­to­riques, voyages exo­tiques, por­traits des célé­bri­tés, scènes de la vie quo­ti­dienne, visages ano­nymes.

C’est sans doute dans ces deux der­nières caté­go­ries que De Biasi fut et reste le plus passionnant.

Entre néo­réa­lisme et oni­risme, il demeure l’explorateur plein d’humour de son époque. Parmi les nom­breuses œuvres inédites, se découvre ici pour la pre­mière fois, la séquence entière de la pho­to­gra­phie la plus célèbre de De Biasi : “Gli Ita­liani si vol­tano”, réa­li­sée en 1954 pour l’hebdomadaire “Bolero Film”. S’y retrouve la photo de Moira . Tout de blanc vêtue dans le centre de Milan, elle fait le buzz et attire — for­cé­ment — le regard d’un aréo­page d’hommes.

De l’Italie à New York en pas­sant par le sou­lè­ve­ment en Hon­grie, de la Sibé­rie à L’Iran, au Bré­sil etc, l’état du monde des années 50 du ving­tième siècle est passé au scal­pel sous le regard du pho­to­graphe consi­déré par­fois à l’époque comme “Ita­liano pazzo” (le fou ita­lien) pour son audace et aussi son cou­rage.

Bar­biers de rue, bai­sers de feu, ano­nymes tout comme Sofia Loren, Bri­gitte Bar­dot, Maria Cal­las, se retrouvent dans la poé­sie visuelle de De Biaisi.

D’autant qu’en cette “mos­tra”, - aux côtés des pho­to­gra­phies - de nom­breux sup­ports, livres, numé­ros ori­gi­naux du maga­zine “Epoca”, vidéos rap­pellent l’originalité et la richesse des images de l’incontournable transalpin.

jean-paul gavard-perret

Mario De Biasi, Pho­to­gra­phies 1947 — 2003, Casa dei Tre Oci , Venise, jusqu’au 9 jan­vier 2022.