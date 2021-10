Margherita Spiluttini, Bilder der 1980er Jahre (exposition)

Ceux qui y vivent dans les murs

Marghe­rita Spi­lut­tini a suivi une for­ma­tion d’assistante médi­cale à Inns­bruck où elle a éga­le­ment acquis une for­ma­tion en ima­ge­rie médi­cale. Elle a ensuite démé­nagé à Vienne où elle a épousé Adolf Kri­scha­nitz, qui a docu­menté de nou­velles formes d’architecture dans des ins­tal­la­tions.

Après la nais­sance de sa fille Ina, elle se tourne vers la pho­to­gra­phie indé­pen­dante, réa­li­sant des repor­tages sur des sujets tels que la scène jeu­nesse pour “Stimme der Frau” et des concerts pop pour le maga­zine Wiener.

Béné­fi­ciant de l’impulsion de “Camera Aus­tria”, elle s’intéresse au début des années 1980 à l’architecture. Ses innom­brables pho­to­gra­phies de bâti­ments publics et pri­vés lui ont valu d’être recon­nue comme un contri­bu­teur majeur à la nou­velle vague autri­chienne de pho­to­gra­phie d’architecture, un domaine qui appar­te­nait tra­di­tion­nel­le­ment aux hommes.

Néan­moins, elle ne s’intéresse pas seule­ment aux “murs” mais à ceux qui y vivent. Elle les scé­na­rise de manière énig­ma­tiques, inat­ten­dues et non sans poé­sie. Bien au contraire.

jean-paul gavard-perret

Mar­ghe­rita Spi­lut­tini, Bil­der der 1980er Jahre, Foto­hof, Salz­bourg (Autriche), du 5 octobre au 13 novembre 2021.