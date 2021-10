Billy Dranty, Advers suivi de Attract obstruct

Révi­sion géné­rale de la poésie

Dranty est un irré­gu­lier de la poé­sie. Sa sin­gu­la­rité se forge autant par son écri­ture que ses thèmes. L’auteur s’ennuie dans le réel qui le rebute.

Reste cet “Advers” comme éva­sion et décan­ta­tion de toute subli­mité ou sup­pli­ca­tions lamar­ti­niennes (pour faire simple). Preuve que son lyrisme n’a rien de romantique.

L’écri­ture — du moins ce qu’il en reste — pend en plans “fanés”, “fou­tus”, “pour­ris” qui en créent tout le charme. Le rococo lui-même se méta­mor­phose là où la pos­si­bi­lité des anges est rem­pla­cée par de l’organique.

Ce der­nier ne pousse pas for­cé­ment aux bacchanales.

L’auteur trouve son juste tempo dans ce qui char­pente démem­bre­ments et cas­sures par frac­tures mais aussi par une gym­nas­tique altière. La pos­sible muse elle-même n’est pas monté au pinacle même si, lorsqu’il est ques­tion de grim­per au rideau, elle ne lui fait pas la courte-échelle. Tout est jubi­la­toire et ignore l’emphase.

D’autant que rien ne semble en phases. Dranty cultive l’écart et l’émeute ver­bale là où ses ate­liers poé­tiques ne sont pas natio­naux. Nulle com­plai­sance au moindre sui­visme. Le feu couve pour balan­cer aux toi­lettes sèches les “chie­ries imbi­tables” et autres “selles d’adieux”.

Cela ne manque pas de sel au moment où la chair prend des poses et des pauses impré­vi­sibles. Si la poé­sie croît sur un “fumier pauvre”, la richesse ver­bale joue à fond. L’oeuvre secoue là où la rai­son n’est ni tutrice ni pro­vi­dence.

Il y a là une révi­sion géné­rale de la poé­sie. Ou le coup d’Etat de ses lieux.

La nature y devient seconde en livrant cer­tains effluves plus que des parfums.

jean-paul gavard-perret

Billy Dranty, Advers suivi de Attract obs­truct, édi­tions du Canoë, 2021, 176 p. — 16,00 €.