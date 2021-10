Christine Valcke, Trois artistes, trois géographies (exposition)

A la ren­contre de l’invisible

Chris­tine Valcke est une géo­graphe d’un genre par­ti­cu­lier. Ses “cartes” ne sont pas faites pour se repé­rer mais se perdre.

Et si ses litho­gra­phies sont en prise au plus pro­fond en un tra­vail obs­cur des racines, elles donnent par leur sur­face un jeu de plaques mou­vantes, telluriques.

Le monde s’organise selon une nou­velle géo­mé­trie de l’espace en ellipses et laps à la ren­contre de l’invisible comme de ce qui ne peut se dire. Certes les adeptes de la pré­ci­sion géo­gra­phique pour­ront tou­jours trou­ver sombres de telles steppes de l’hiver contra­riées par la blan­cheur de quelques gla­ciers mali­cieux.

Mais il vaut mieux que seul l’imaginaire voyage. Son éter­nité s’impose ici comme unique vérité.

Il ne faut donc pas voir en la créa­trice une mon­treuse d’aubes ou de cré­pus­cules mais celle qui com­pose son ode à la vie par les claires-voies de ses oeuvres uniques.

jean-paul gavard-perret

Chris­tine Valcke (avec Chris­tine Colin et Odile Marot), Trois art­sites, trois géo­gra­phies, La Pro­vi­dence, Ille sur Tet, octobre 2021.