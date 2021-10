Benoît Dahan & Cyril Lieron, Dans la tête de Sherlock Holmes – t.02 : “L’affaire du ticket scandaleux”

Un dip­tyque prodigieux

Voici une nou­velle enquête de Grand Détec­tive et de son fidèle adjoint et bio­graphe le Dr Wat­son. Ce dip­tyque pré­sente une traque inédite et ori­gi­nale, bien dans l’esprit de la série ini­tiée par Conan Doyle. Mais elle est ahu­ris­sante par l’originalité de sa pré­sen­ta­tion, par sa mise en images abso­lu­ment fabu­leuse.

Si l’intrigue est inso­lite avec un thème sin­gu­lier, les rebon­dis­se­ments et des péri­pé­ties nom­breuses et variées, c’est sur­tout la mise en images, l’agencement des planches, la dis­po­si­tion de tous les élé­ments que cette his­toire interpelle.

Une série d’enlèvements a lieu dans des quar­tiers défa­vo­ri­sés de l’East End à Londres, sans émou­voir Scot­land Yard. Lorsque le Dr Fow­ler est retrouvé errant en che­mise de nuit, il est soi­gné par le Dr Wat­son. Des élé­ments intriguent Sher­lock Holmes comme ces traces de poudre sur les vête­ments et, dans sa poche, un ticket de spec­tacle pour le numéro de Wu-Jing, un mage chi­nois.

Il prend l’affaire en main. À par­tir de quelques témoi­gnages, il constate que les vic­times ont un point com­mun, tous ont des che­veux et des yeux clairs. De plus, toutes ces per­sonnes ont été en contact avec Wu-Jing.

Holmes recherche l’imprimeur du ticket, ce ticket qui fait scan­dale. Met­tant en œuvre ses facul­tés excep­tion­nelles d’analyse, Holmes arrive à iden­ti­fier l’imprimeur auquel il rend visite illico presto. Le patron recon­naît son tra­vail et indique que le client a laissé ses carac­tères en chi­nois. Le détec­tive remarque qu’un homme, à l’attitude étrange, les observe depuis le som­met de l’atelier. Il le prend en chasse lors qu’une course éper­due sur les toits de Londres. S’il le rat­trape et se bat avec lui, il le laisse s’enfuir pour suivre sa piste et aller alors vers le chef de la bande. Mais, il sub­ti­lise une sacoche où il trouve un baroque assor­ti­ment de fac­tures.

Wat­son a trouvé, chez l’imprimeur, un ticket qui annonce un nou­veau spec­tacle le soir même. Or, cette fois, y assis­te­ront le Secré­taire aux colo­nies et un explo­ra­teur célèbre. Ce sont de hautes per­son­na­li­tés qui sont visées. Holmes est confronté à un cri­mi­nel qui our­dit un inso­lite com­plot aux rami­fi­ca­tions bien imprévisibles…

Les auteurs font preuve d’une inven­ti­vité peu com­mune. On est à des années-lumière de la clas­sique page en six ou neuf cases si chère à nombre de des­si­na­teurs. Il faut saluer le tra­vail de mise au point et féli­ci­ter l’éditeur qui a accepté de se lan­cer dans une telle aven­ture. Si la découpe de la cou­ver­ture retient l’attention avec le pro­fil de Sher­lock Holmes sur le pre­mier tome et celle de son adver­saire sur le second tome, à l’intérieur il faut replier des pages pour avoir des infos, regar­der par trans­pa­rence.

Ces planches com­pilent inven­tions gra­phiques, détails nom­breux, voire plé­tho­riques, pré­cis, des trou­vailles. On ne sait plus où don­ner de l’œil tant il y a de choses à voir, de pré­ci­sions, de pas­tilles conte­nant des éléments.

Une excellent nou­velle : les auteurs pro­mettent une pro­chaine enquête. L’art nar­ra­tif pro­gresse à grands pas avec de tels auteurs.

Si vous ne devez ache­ter que quelques albums cette année, n’hésitez pas. Ces deux albums repré­sentent une avant-garde révolutionnaire.

serge per­raud

Benoît Dahan (scé­na­rio adapté de Conan Doyle, des­sin, cou­leur), Cyril Lie­ron (scé­na­rio), Dans la tête de Sher­lock Holmes – t.02 : L’affaire du ticket scan­da­leux, Ankama, sep­tembre 2021, 48 p. – 14,90 €.