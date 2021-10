Novalis, Le monde doit être romantisé

Un uni­vers men­tal en effervescence

Si chez Nova­lis la poé­sie est née d’une cir­cons­tance (la mort de sa fian­cée) , elle ne put se suf­fire de “chan­ter” ce seuil en lui prê­tant un aspect arbi­trai­re­ment poé­tique.

L’évènement est le choc ini­tial qui aide le poète à prendre conscience de lui-même pour enta­mer d’autres che­mi­ne­ments plus larges.

Pour lui, la poé­sie ne peut pas res­ter cir­cons­tan­cielle. Elle doit écar­ter toute idée de limi­ta­tion, absor­ber la réa­lité — dans laquelle il n’est rien de tri­vial et de démo­niaque — et ne repo­ser que sur elle-même.

Bref, pour lui “réa­li­ser la poé­sie est la rendre absolue”.

Composé autour de la ques­tion esthé­tique et des rap­ports entre poé­sie et phi­lo­so­phie, ce texte inédit en fran­çais consti­tue la carte d’un uni­vers men­tal en effer­ves­cence, tra­versé de ful­gu­rantes intui­tions. En roman­ti­sant le monde, Nova­lis veut retrou­ver son sens ori­gi­nel.

Cette opé­ra­tion de trans­bor­de­ment était encore tota­le­ment incon­nue : mais l’auteur l’entame.

Jaillit une forme de débauche spé­cu­la­tive. Si bien que la phi­lo­so­phie elle-même reste au niveau de pur jeu ou de ser­vante muette de la poé­sie au moment même où elle se met­tait à bâtir a via Hegel des sys­tèmes et pré­ten­dait être une parole uni­ver­selle.

Face à cette vue de l’esprit, Nova­lis réveille la poé­sie et l’affirme comme la seule réa­lité véritable.

Tel est donc le roman­tisme alle­mand : cette éclo­sion ici et maintenant.

jean-paul gavard-perret

Nova­lis, Le monde doit être roman­tisé, tra­duit de l’allemand et pré­senté par Oli­vier Sche­fer, Allia, Paris, 2021.