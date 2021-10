Ben & invités (exposition)

De l’esthétique vers une cer­taine éthique

C’est à par­tir des gestes gra­phiques de Ben qu’Eva Vau­tier a construit cette expo­si­tion qui regroupe des œuvres his­to­riques ou inédites de l’artiste franco-suisse. Elles sont accom­pa­gnées de dix artistes de la col­lec­tion de l’artiste ou de la gale­rie. L’ensemble consti­tue un par­cours d’artistes de géné­ra­tions et de mou­ve­ments artis­tiques : Oli­vier Mos­set, Claude Vial­lat, Geof­frey Hen­dricks, Benoît Bar­ba­gli, Tom Bar­ba­gli, Gérald Pani­ghi, Char­lotte Pringuey-Cessac, Marc Che­va­lier, Franck Saïssi et Anne-Laure Wuillai.

Tous ques­tionnent le monde. explorent la psy­ché entre à tra­vers la pein­ture, le des­sin, la photo, la sculp­ture et la vidéo.

Preuve que Ben est tou­jours sur le pont, armé de ses célèbres phrases ins­pi­rées sur l’art, sa vie, la société, la situa­tion actuelle. Il est vrai qu’il est un de ceux qui ont le plus anti­cipé l’état des lieux du monde où nous vivons.

L’exposition prouve com­bien Ben a tout com­pris de l’art. Il s’agit du “résul­tat de l’égo”. Mais pas seulement.

Tous ses moyens montrent qu’il vit en se nour­ris­sant des expli­ca­tions de l’univers. Dans cette caval­cade, les créa­teurs se pour­suivent, se contre­disent l’un l’autre en mar­quant leur ter­ri­toire. Mais leur égo n’est pas for­cé­ment assas­sin et comé­dien.

Grâce à lui, le monde évo­lue, avance en dépla­çant à la ligne d’horizon de l’esthétique vers une cer­taine éthique.

jean-paul gavard-perret

Ben & invi­tés, La Concier­ge­rie, La Motte-Servolex (Savoie), du 2 octobre au 8 décembre 2021.