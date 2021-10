René Daumal, Ecrits de La Bête Noire

Daumal le lucide caustique

La dévo­tion à l’histoire des avant-gardes dont Dau­mal fut un temps adepte n’empêche pas une luci­dité qui vient avec le temps. Celui qui avec Roger Gilbert-Lecomte, Roger Vailland et Robert Mey­rat, et face ou à côté de “La révo­lu­tion sur­réa­liste” fonda le groupe et la revue majeure “Le Grand Jeu” où ils retra­cèrent leur “méta­phy­sique expé­ri­men­tale”, com­prend peu à peu la vacuité de cer­tains révolutionnaires.

Il montre com­bien Bre­ton et son armée finirent par réso­lu­ment se pla­cer du côté du condi­tion­ne­ment. La contex­tua­lité des avant-gardes montre com­ment elle devint par­tie pre­nante d’un sys­tème.

Pour preuve, elle fut très vite digéré par la Sorbonne.

Ceux qui diri­geaient vers des évo­lu­tions qui appe­laient « la » Révo­lu­tion pro­dui­sirent l’inverse que ce que leurs uto­pies espé­raient. Dau­mal note dès 1935 que le Caba­ret Vol­taire de Zurich et Dada sont bien loin.

Le Sur­réa­lisme ne sera qu’un suc­cé­dané, un remugle.

Daumal comme Duchamp puis Tzara joi­gnant nihi­lisme, table rase et monde nou­veau finirent par renon­cer. Le futu­risme fut digéré par le fas­cisme, quant au supré­ma­tisme l’URSS eut rai­son de lui.

Male­vitch lui-même — après ses périodes mura­lisme byzantino-sécessionniste, fau­viste, néo-primitiviste, cubo-futuriste, a-logiste puis supré­ma­tiste — allait se replier — sur une œuvre plus « pondérée ».

Bref, la messe était dite et ces trois textes impor­tants et pas­sion­nants de Dau­mal le sou­lignent. Les joyeux fruits de la pas­sion poé­tique étaient en train de pour­rir.

Et l’auteur l’appréhende de manière sar­cas­tique et provocante.

jean-paul gavard-perret

René Dau­mal, Ecrits de La Bête Noire, édi­tion par Billy Dranty, édi­tions Unes, Nice, 2021, 32 p. — 13,00 €.