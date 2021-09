Christophe Cazenove & Philippe Larbier, Les petits Mythos – t.12 : “Hermès conditionné”

La mytho­lo­gie grecque revisitée

C’est une série débu­tée en 2012 qui met en scène des dieux, déesses et héros de la mytho­lo­gie grecque lorsqu’ils sont encore enfants. C’est toute la popu­la­tion mytho­lo­gique qui défile, chaque per­son­nage étant plus ou moins pré­sent, cer­tains n’ayant, à ce jour, fait qu’une appa­ri­tion.

Atlas, le Mino­taure, Her­cule, Aphro­dite et tous les per­son­nages de la mytho­lo­gie grecque par­ti­cipent aux gags, des plai­san­te­ries décli­nées sur une ou deux pages. Chaque album se déroule dans un uni­vers pré­cis. Le pré­cé­dent qui porte le titre Crète party laisse devi­ner faci­le­ment le décor des gags.

Quelques per­son­nages prin­ci­paux émergent cepen­dant comme Atlas, un titan repré­senté sous la forme d’un petit gar­çon roux, Totor le Mino­taure qui vit éga­le­ment dans un laby­rinthe. Her­cule essaie de réus­sir douze tra­vaux alors qu’il n’a pas encore sa force sur­hu­maine. Ulysse est per­turbé par son igno­rance de la navi­ga­tion. Aphro­dite a les traits d’une petite fille blonde avec un péplos blanc. Elle a un carac­tère facile et par­ti­cipe aux aven­tures de Totor et Atlas.

Athéna, en future déesse de la guerre, ne quitte pas son casque et donne des conseils plus ou moins per­ti­nents quant à l’usage des armes.

Le pré­sent album place le pro­jec­teur sur Her­mès, un Her­mès qui n’en peut plus d’avoir tant à faire. Il avait accepté d’intégrer le ser­vice des mes­sages sacrés de l’Olympe. Mais on lui a confié le com­merce, les car­re­fours. Il est devenu, en plus, le patron des voya­geurs et doit accom­pa­gner les morts jusqu’au Styx. En page de garde des cou­ver­tures les auteurs détaillent une jour­née de son agenda. Elle com­mence à 6 h 12 en inven­tant la cithare et se ter­mine à 5 h 50 pour conduire les pré­ten­dants tués par Ulysse à la prai­rie des Aspho­dèles après avoir effec­tué 34 tâches et dormi entre 4 h 21 et 4 h 22.

Tout au long de l’album, Her­mès est en bute aux plai­san­te­ries de Totor, d’Atlas et à maille à par­tir avec ses chaus­sures ailées qui ne font pas tou­jours ce qu’il veut.

Un dos­sier illus­tré de huit pages, réa­lisé en col­la­bo­ra­tion avec Anaïs Magne, pro­fes­seure de lettres clas­siques, pré­sente les auteurs mythiques de la mytho­lo­gie. Dans une pre­mière par­tie ce sont les fon­da­teurs comme Homère, Apol­lo­nios de Rhodes… et une seconde par­tie s’attache aux pièces de théâtre de Sophocle, Vir­gile …assor­ties d’explications sur le fonc­tion­ne­ment des repré­sen­ta­tions.

Avec Les petits Mythos, les auteurs pro­posent une approche très plai­sante de la mytho­lo­gie grecque, approche des­ti­née à un public jeune. Mais les adultes trou­ve­ront matière à de nou­velles connais­sances outre le plai­sir de sou­rire aux facé­ties de ces jeunes per­son­nages mythologiques.

serge per­raud

Chris­tophe Caze­nove (scé­na­rio), Phi­lippe Lar­bier (des­sins), Alexandre Amou­riq & Mira­belle (cou­leurs), Les petits Mythos – t.12 : Her­mès condi­tionné, Bam­boo Édi­tions, sep­tembre 2021, 48 p. – 10,95 €.