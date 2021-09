Deon Meyer, La proie

Sur la piste d’un tueur hors du commun

En août, à Bor­deaux, Daniel Dar­ret fait connais­sance d’Élodie Lecomte dans des cir­cons­tances vio­lentes. Sur les bords de la Garonne, elle était pour­sui­vie par cinq voyous. Daniel inter­vient et la sauve au prix de quelques bles­sures.

En août, à Bell­ville, en Afrique du Sud, les capi­taines Benny Gries­sel et Vaughn Cupido, du groupe cri­mi­na­lité vio­lente plus connu sous le nom des Hawks (les Fau­cons), se voient confier l’enquête sur un crime décon­cer­tant. Un ancien poli­cier, recon­verti dans la pro­tec­tion per­son­nelle, a été jeté du Rovos, le train le plus luxueux du monde entre Le Cap et Pré­to­ria. Le meurtre a été per­pé­tré il a plus de huit jours et les indices, la scène de crime, ont été salo­pés par des enquê­teurs novices.

À Bor­deaux, Daniel, un ancien com­bat­tant de la branche armée de l’ANC (Afri­can Natio­nal Congress), s’est construit une nou­velle vie. Il revoit Mme Leconte. Mais un ancien cama­rade vient lui deman­der de reprendre du ser­vice pour une ultime mis­sion.

En Afrique du Sud, les deux poli­ciers se heurtent à nombre de dif­fi­cul­tés pour mener leur enquête allant jusqu’à la leur reti­rer car en haut lieu on veut affer­mir l’idée d’un mal­heu­reux acci­dent et clore l’affaire.

Et Daniel, rat­trapé par son passé, se retrouve la cible des Ser­vices secrets russes et sud-africains quand on lui demande de tuer…

Le roman est construit avec deux par­cours, celui de Daniel, essen­tiel­le­ment, en France, celui des deux poli­ciers en Afrique du Sud. Des liens tenus semblent exis­ter mais… Le roman­cier donne une conno­ta­tion poli­tique très forte et décrit une situa­tion éco­no­mique et sociale alar­mante en Afrique du Sud, son pays. Sans jamais citer le nom d’un ancien pré­sident, il brosse un tableau de son gou­ver­ne­ment sur le période 2009–2018.

Entre cap­ta­tion de l’État, cor­rup­tion dévas­tant l’héritage Man­dela, il raconte le sys­tème mafieux mis en place qui a ruiné le pays. C’est le racket, le blan­chi­ment d’argent, les dessous-de-table, l’infiltration à tous les niveaux pour détour­ner les fonds et pro­té­ger les mal­ver­sa­tions, avec des Russes en embus­cade. Ce volet poli­tique, pré­sent tout au long de l’histoire, donne beau­coup d’intérêt à l’intrigue.

Deon Meyer détaille ses per­son­nages, appro­fon­dit leur pro­fil, leur carac­tère au fil du récit et donne une vision très claire, très nette des rouages de l’intrigue. Il sait rendre humains les pro­ta­go­nistes avec leur force, comme leur soif de jus­tice, mais aussi leur fai­blesse. L’un des Hawks est un ancien alcoo­lique qui fré­quente une femme elle-même reve­nant de loin. Tout au long du roman, celui-ci revient sur la meilleure façon de lui deman­der de l’épouser. Sa peur qu’elle refuse est si forte qu’il veut mettre toutes les chances de son côté.

L’auteur donne des détails très pré­cis dans tous les domaines qu’il aborde dans son récit. Cela va du dos­sier rela­tif aux affaires que tiennent les poli­ciers, aux struc­tures orga­ni­sa­tion­nelles, la com­po­si­tion du train… Il dépeint des actes simples, quo­ti­diens, comme le tra­vail de Daniel en tant qu’ébéniste.

Mais il tra­vaille avec minu­tie, avec un souci constant de vérité. Dans ses remer­cie­ments, il évoque des poli­ciers bor­de­lais, des amis qui habitent la ville et qui ont mis une chaise très confor­table à sa dis­po­si­tion pour écrire. Il a pris conseil auprès de Domi­nique de Vil­le­pin pour des ana­lyses en matière de poli­tique inter­na­tio­nale.

Avec un art consommé du récit, avec une pré­ci­sion remar­quable dans la construc­tion de son intrigue, Deon Meyer donne une his­toire riche en péri­pé­ties. Il relance adroi­te­ment la ten­sion dans les deux par­cours jusqu’à une conclu­sion paroxys­tique et une rela­tion bien inattendue.

serge per­raud

Deon Meyer, La proie (Prooi), tra­duit de l’afrikaans par Georges Lory, Folio Poli­cier n° 939, août 2021, 576 p. – 9,20 €.