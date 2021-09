Florjan Lipuš, Le Vol de Bostjan

Un bel envol

Flor­jan Lipuš, connu en France pour son roman L’Elève Tjaz (Gal­li­mard), est un écri­vain autri­chien de langue slo­vène, dont la répu­ta­tion n’est plus à faire dans son pays.

Les lec­teurs fran­çais qui ne le connaissent pas encore devraient se pré­ci­pi­ter sur cette nou­velle parution.

Mené à la troi­sième per­sonne, le récit du Vol de Bost­jan n’en reflète pas moins le point de vue du pro­ta­go­niste, enfant, puis ado­les­cent, dont le père a été mobi­lisé lors de la Seconde Guerre mon­diale, et la mère, arrê­tée par les gen­darmes (sans doute pour avoir aidé des résis­tants). Bost­jan et son petit frère se retrouvent seuls lorsque leur grand-mère meurt ; plus tard, le père revenu du front pren­dra soin d’eux, mais d’une manière peu appré­ciable, étant très dur et porté à exploi­ter autrui.

Bost­jan erre autour de la mai­son où il fut heu­reux, que le père a aban­don­née pour s’installer plus près de la ville, et se sou­vient d’autrefois ou rêve de Lina, la fille qu’il aime depuis des années. Il espère finir par se rap­pro­cher d’elle, ce qui ne va pas de soi dans un vil­lage peu­plé de bigots qui passent leur temps à épier autrui et à ragoter.

De ce mince cane­vas, Flor­jan Lipuš tire un roman superbe, porté par une écri­ture très riche et sub­tile (on féli­cite les tra­duc­trices pour l’excellence de leur tra­vail).

Le roman­cier trans­crit la vie inté­rieure du pro­ta­go­niste en retra­çant des pro­me­nades, répé­ti­tives mais dont cha­cune pro­duit des effets inédits, et le cours de ses pen­sées où appa­raissent diverses visions sur­na­tu­relles, insé­rées avec une grande habi­leté dans un récit par ailleurs réaliste.

Le contraste entre la lai­deur et la mes­qui­ne­rie ambiantes, et le monde inté­rieur de Bost­jan, sus­cite à la fois la com­pas­sion du lec­teur pour le gar­çon, et l’impression qu’un être si doué ne sau­rait res­ter englué et contraint. Effec­ti­ve­ment, Bost­jan prend son envol, d’une manière que nous n’allons pas révé­ler, et qui est liée à son évo­lu­tion men­tale comme à sa volonté qui se ren­force au fil du temps.

Le dénoue­ment n’efface en rien les mal­heurs et les hor­reurs qui le pré­cèdent, mais il a la vertu de les subli­mer en chan­geant notre regard sur eux.

Un très beau roman, qu’on conseille vive­ment à tous les ama­teurs de lit­té­ra­ture de haute volée.

agathe de lastyns

Flor­jan Lipuš, Le Vol de Bost­jan, tra­duit du slo­vène par Andrée Lück Gaye & Majeta Novak Kaj­zer, Do, août 2021, 159 p. — 17,00 €.