Maurice Renoma & Carracedo, Cosmogonie (exposition)

De l’expérience inté­rieure à l’œuvre d’art

L’expo­si­tion Cos­mo­go­nie est la “conver­sa­tion croi­sée” de l’univers de deux plas­ti­ciens : Mau­rice Renoma et Jorge Luis Miranda Car­ra­cedo.

Cette fusion artis­tique passe par un ensemble de pho­tos, pein­tures, sculp­tures, vidéos et ins­tal­la­tions, réa­li­sées spé­cia­le­ment pour cet événement.

Il est l’aboutissement de cinq années d’échanges et de cor­res­pon­dances artis­tiques entre les deux créa­teurs depuis leur pre­mière col­la­bo­ra­tion à la Havane.

Leurs méthodes de tra­vail et leurs approches sont par­fois oppo­sées, mais se retrouvent dans ce qui leur importe : l’Homme, ses angoisses inhé­rentes à la société et ses dérives.

Maurice Renoma reste tou­jours axé sur sys­tème à trois com­po­santes (la mode, l’industrie et la culture) pour créer des images d’une inclas­si­fiable poé­sie du réel revi­sité par la fic­tion. A l’inverse, Car­ra­cedo est le modèle de l’artiste spi­ri­tuel, retiré des fra­grances des sai­sons pour habi­ter une autre pla­nète. Depuis ce lieu il crée une vision pers­pec­ti­viste et post-futuriste de l’histoire de l’Homme, sa rela­tion à l’univers cos­mique et son éman­ci­pa­tion en tant qu’espèce.

Bref, d’un côté Mau­rice Renoma réveille avec humour et iro­nie la volonté de conscience huma­niste. Car­ra­cedo, fidèle à son style, uti­lise le sym­bo­lisme et de la figu­ra­tion nar­ra­tive dans la même pers­pec­tive.

Pour ce pro­jet, Renoma a sélec­tionné 24 images emblé­ma­tiques de sa pho­to­thèque. Impri­mées sur toile, elles furent confiées à Car­ra­cedo. Il est inter­venu sur tous les visuels ainsi que sur deux vestes Renoma en uti­li­sant une tech­nique mixte. Il a aussi exé­cuté une sculp­ture pour laquelle son com­père a servi de modèle.

Par un tel cor­pus, les artistes donnent corps à ce qui n’en a pas : l’expérience inté­rieure où l’Autre demeure incom­mu­ni­cable sans la pré­sence de l’œuvre d’art.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma & Car­ra­cedo, Cos­mo­go­nie, Espace Nie­meyer, 2 place du Colo­nel Fabien 75019 Paris, du 8 au 27 octobre 2021.