Dominique Latil & Romain Sordet, Téléportation Inc. – t.02 : “La vie galactique”

Y–a-t-il un prix à payer pour chaque avan­cée technologique ?

La télé­por­ta­tion, le dépla­ce­ment ins­tan­tané quelle que soit la dis­tance, est devenu une réa­lité. Cepen­dant, ce moyen néces­site des moyens colos­saux, une éner­gie que seule une gigan­tesque entre­prise peut gérer. C’est le rôle de la C.T.G., la Com­pa­gnie de Télé­por­ta­tion Galac­tique. Ce gafam d’un type nou­veau impose ses règles, celle en par­ti­cu­lier qui impose au voya­geur de reve­nir, de ne pas user de cette tech­no­lo­gie pour dis­pa­raître.

Cer­tains l’ont tenté. Aussi, la C.T.G. a crée un corps d’élite chargé de tra­quer et de rame­ner les fuyards. Parmi ces enquê­teurs, Lubia Tho­rel est la meilleure mais la plus indé­pen­dante. Elle a reçu pour mis­sion, dans l’album pré­cé­dent, de tra­quer cinq fugi­tifs et s’est retrou­vée accom­pa­gnée d’un audi­teur chargé d’évaluer ses méthodes. Mais, avec Lubia…

Celle-ci se réveille sur un lit d’hôpital après un cau­che­mar où, petite fille, elle assiste à la dis­pa­ri­tion d’une pla­nète. Elle a reçu un choc ter­rible lors de la conclu­sion du tome pré­cé­dent, mais ses trau­ma­tismes sont sup­pri­més, ses frac­tures et organes écra­sés sont remis en état. Au pied du lit, elle découvre Pelar, son direc­teur. Il est venu s’enquérir de sa santé, dit-il, et lui annonce que sa mis­sion est ter­mi­née, qu’elle va être rapa­triée.

Elle est très sur­prise qu’il se soit déplacé pour cela. Alors qu’il veut la rame­ner au Cen­tral, elle feint un malaise et demande à se repo­ser encore quelques heures. Sitôt Pelar parti, elle s’empresse de retrou­ver Anarch’on, soi­gné dans un autre éta­blis­se­ment, en cham­bou­lant tout sur son pas­sage. Pour­sui­vis, ils sautent par une fenêtre sur la voi­ture de police emprun­tée par Lubia et se retrouve au cœur d’une émeute. Au bureau de la C.T.G., elle convainc l’employé de lui four­nir les noms de ceux qui se sont fait télé­por­ter juste après l’explosion qui a failli les tuer. Et, en toute illé­ga­lité, Lubia entraîne celui qui est devenu son équi­pier dans des inves­ti­ga­tions qui vont mettre à jour des véri­tés terribles…

Pour cette série, Domi­nique Latil met en scène une jeune femme très intré­pide et très indé­pen­dante qui mène ses enquêtes à sa façon. “…nous sommes des bureau­crates ou des aven­tu­riers ?” demande-t-elle, à un sous-fifre. Une intrigue riche en rebon­dis­se­ments, four­millante, mêlant nombre d’actions à des indi­ca­tions et des don­nées qui ouvrent sur des dimen­sions encore incon­nues.

Le scé­na­riste, avec le mono­pole absolu qu’il donne à la C.T.G. ne préfigure-t-il pas ce qui arrive à grands pas avec les pou­voirs de plus en plus éten­dus que s’attribuent les Google et com­pa­gnie ?

L’humour est très pré­sent, avec des réflexions qui inter­pellent, qui font sou­rire par leur décalage.

Le gra­phisme est assuré par Romain Sor­det qui donne libre cours au dyna­misme, à l’énergie pour déve­lop­per des scènes d’actions, des explo­sions, des batailles. Il attri­bue aussi une belle sil­houette à ses pro­ta­go­nistes et une capa­cité remar­quable à expri­mer leurs sen­ti­ments et leurs émo­tions. Il a le goût qui détail qui fait vrai comme, par exemple, le vête­ment de Lubia quand elle est sur son lit d’hôpital. Tous ceux qui ont fré­quenté de genre d’établissement sau­ront de quoi il s’agit et connaissent les inci­dences induites par son port. Les décors sont attrac­tifs et les extra­ter­restres de belle com­po­si­tion.

Un dip­tyque pas­sion­nant, tonique, au ton allègre, dans lequel l’auteur glisse quelques inter­ro­ga­tions peu réjouis­santes. Il clôt son récit avec une belle ouver­ture pour une suite des aven­tures de ce beau duo de héros.

serge per­raud

Domi­nique Latil (scé­na­rio), Romain Sor­det (des­sins) & Auré­lie F. Kaori (cou­leurs), Télé­por­ta­tion Inc. – t.02 : La vie galac­tique, Bam­boo, label “Dra­koo”, sep­tembre 2021, 48 p. – 14,50 €.