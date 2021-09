Fred Duval & Emem, Renaissance — t.04 : “Sui Juris”

Quelle série !

Renais­sance est le nom de code de la gigan­tesque opé­ra­tion menée par une fédé­ra­tion de civi­li­sa­tions extra­ter­restres pour sau­ver la Terre et les humains. Il y a main­te­nant vingt ans que ces popu­la­tions venues d’ailleurs font le maxi­mum pour remettre la pla­nète en état.

En 2104, Hélène est heu­reuse de voir son fils, Jules, retenu pour le saut pri­mal, le pre­mier saut humain vers d’autres terres. Paral­lè­le­ment, elle écoute un com­men­ta­teur d’une radio pirate qui dresse un bilan peu élo­gieux des vingt ans de l’opération.

Sätie, arri­vée de la pla­nète Näkän comme simple méde­cin, occupe un poste impor­tant dans la coor­di­na­tion médi­cale mon­diale. Elle est sur Aus­tra­lis, une des plus ambi­tieuses réa­li­sa­tions sym­bo­li­sant le tra­vail en com­mun entre Ter­riens et Aliens. Pen­dant qu’elle donne une confé­rence rela­tive à des ques­tions d’éthiques autour des hybrides, un sous-marin de guerre ter­rien lâche des tor­pilles sur l’ensemble. L’attentat est si meur­trier qu’il amène des res­pon­sables extra­ter­restres à s’interroger sur la pour­suite de l’opération.

Une frange extré­miste, por­tant le nom de Sui Juris, veut leur départ.

Swänn, le com­pa­gnon de Sätie, en arri­vant il y a vingt ans, a été proche de Liz Hamil­ton, une ingé­nieure qui vit dans une zone où Renais­sance s’est enga­gée à ne pas inter­fé­rer.

Hélène retrouve un Algo cap­turé. Celui-ci bien, que meur­trier, veut ces­ser de se cacher. Il a quelque chose à don­ner en échange de son amnis­tie. Il peut prou­ver l’existence d’Hybrides…

Mais com­ment ce sous-marin a-t-il pu trom­per tous les sys­tèmes d’alerte…

Avec cette série, Fred Duval uti­lise la science-fiction pour poser des ques­tions très actuelles, brû­lantes. Il a déjà décrit ce que va deve­nir la pla­nète et pro­pose une suite de réflexions sur l’intervention de nations étran­gères dans un pays même avec les meilleures inten­tions du monde. Il y a tou­jours un moment où une frange pri­vée du pou­voir veut le reprendre, se moquant bien des consé­quences sur les popu­la­tions.

Les mani­pu­la­tions géné­tiques entre races, même si elles sont ren­dues pos­sibles par la tech­no­lo­gie, sont-elles admis­sibles ? Mais, il intègre des don­nées qui struc­turent une belle intrigue comme, par exemple, les moyens de réa­li­sa­tion de l’attentat. Le choix du titre de l’album n’est pas inno­cent et ouvre des pers­pec­tives passionnantes.

Dans un souci d’exhaustivité, il pré­sente tous les points de vue, argu­men­tant cha­cun d’eux, lais­sant aux lec­teurs le choix de leur opi­nion. Paral­lè­le­ment, il éveille quelques touches étranges et ins­talle des intrigues secon­daires de plus bel inté­rêt.

Il met en place, avec finesse des élé­ments qui vont nour­rir la suite, ter­mi­nant sur une conclu­sion pleine d’interrogations et truffe son récit de ques­tion­ne­ments socié­taux, comme par exemple, la res­ti­tu­tion du Colosse de Rhodes sauvé avant le trem­ble­ment de terre. Où se situent les limites entre pré­le­ver, sau­ver, piller en appor­tant un sou­tien, en uti­li­sant les res­sources locales ?

Si le design est l’œuvre de Fred Blan­chard, le des­sin et la mise en cou­leurs doivent tout à la patte d’Emem. Celui-ci fait preuve d’une inven­ti­vité gra­phique remar­quable pour don­ner une telle diver­sité de per­son­nages aliens, de décors futu­ristes, d’appareils et de construc­tions aux pers­pec­tives sin­gu­lières. Il réus­sit le tour de force de gar­der l’identification de chaque pro­ta­go­niste étran­ger quelle que soit la situa­tion.

Ce nou­veau tome, qui ouvre un second cycle se révèle d’une inven­ti­vité et d’une richesse peu com­munes dans les thèmes abor­dés, ser­vies par un gra­phisme de toute beauté. Il ne faut pas trop s’attacher ici à l’aspect science-fiction, même si celui-ci est un vec­teur impor­tant, car les pro­blèmes trai­tés sont très actuels.

serge per­raud

Fred Duval (scé­na­rio), Emem (des­sin et cou­leur) & Fred Blan­chard (Design), Renais­sance – t.04 : Sui Juris, Dar­gaud, sep­tembre 2021, 56 p. – 14, 50 €.