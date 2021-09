Paul Doherty, L’Écorcheur de Londres

Une solide his­toire dans l’Histoire

Ce roman s’inscrit dans la série Frère Athel­stan qui met en scène ce domi­ni­cain au ser­vice de Sir John Crans­ton, coro­ner prin­ci­pal de la cité de Londres.

Cette série, com­men­cée en 1991, compte vingt tomes avec le pré­sent titre.

Dans la paroisse de St Ercon­wald, à Sou­th­wark, en ce mois d’avril 1360, Adèle Pud­dli­cot com­prend que ce qu’elle fai­sait pen­dant la Grande Peste avec les cadavres est révolu. Cet attrait pour pré­le­ver les peaux des défunts lui est venu lorsqu’en enfant, elle a dû assis­ter au sup­plice de son père. Elle est dénon­cée par le Gar­çon qu’elle appelle son fils. Condam­née à être enter­rée vivre, il assiste au sup­plice.

En juin 1381, éclate la Grande Révolte avec le sac­cage du palais de Jean de Gand, régent auto­pro­clamé de Richard II, son neveu âgé de dix ans. Deux hommes sortent un coffre bien dis­si­mulé de ce qui reste du palais, mais ils se font dépouiller de leur rapine par un autre gre­din mas­qué. Celui-ci, après bien des efforts, enterre ce coffre dans le cime­tière de St Ercon­wald sans remar­quer qu’on épie ses mouvements.

C’est dans l’abbaye de West­mins­ter, en novembre 1381, que le sous-sacristain meurt empoi­sonné.

Frère Athel­stan, devenu curé de la paroisse de St Ercon­wald, consi­dère ce sacer­doce comme le prix à payer pour ses péchés de jeu­nesse. Il attend la visite de Sir John. Celui-ci vient le voir pour ce cri­mi­nel qui écorche des pros­ti­tuées. Dix cadavres ont déjà été trou­vés. Mais Sir John arrive en com­pa­gnie de Frère Sin­clair de l’abbaye de Mel­rose, en Écosse. Celui-ci est là pour trai­ter avec le roi.

Les évé­ne­ments s’accélèrent et deviennent vite dra­ma­tiques car…

Plusieurs énigmes s’articulent autour de celle du cri­mi­nel. Le roman­cier fait inter­ve­nir nombre de faits poli­tiques, consé­quences, entre autres, de la guerre ter­rible menée en 1296 par Edouard Ier en Écosse. Celle-ci s’est sol­dée par des mas­sacres, des pillages de tré­sors, la cap­ta­tion de sym­boles royaux pour asser­vir ce peuple résis­tant à toutes les inva­sions. Le pillage de tré­sors, spé­cia­lité anglaise, conti­nuait !

Le roman­cier pro­mène son héros de sa paroisse à l’abbaye de West­mins­ter, de ren­contres avec ses parois­siens à une gale­rie de per­son­nages hauts en cou­leurs. L’auteur appuie une par­tie de son intrigue et des péri­pé­ties sur la pierre du Des­tin ou pierre de Scone, un des plus impor­tants emblèmes natio­naux d’Écosse. Cette pierre, à l’origine incer­taine, donne lieu à de mul­tiples légendes telle celle où elle aurait servi d’oreiller à Jacob, la nuit où il a rêvé de sa fameuse échelle. Cette pierre fut pla­cée sous la King Edward’s Chair sur laquelle les sou­ve­rains anglais s’asseyaient, sym­bo­li­sant ainsi leur domi­na­tion sur l’Écosse.

Les écor­cheurs étaient nom­breux, sur­tout dans les com­pa­gnies de mer­ce­naires répu­tées pour leur cruauté et recru­tées par les sei­gneurs anglais pour faire la guerre. Le récit est détaillé, pré­cis, riche en infor­ma­tions de toutes natures allant de la vie quo­ti­dienne aux poli­tiques royales, de l’art de l’empoisonnement au fonc­tion­ne­ment des abbayes, des dogmes reli­gieux aux tra­fics et achats de reliques.

Il dépeint Londres et les condi­tions de vie des popu­la­tions misé­rables et donne une vision expli­cite de faits his­to­riques à cette époque.

Avec ce nou­vel épi­sode des enquêtes de Frère Athel­stan, Paul Doherty signe une belle intrigue retorse à sou­hait dans un cadre his­to­rique pas­sion­nant à découvrir.

serge per­raud

Paul Doherty, L’Écorcheur de Londres (The Stone of Des­tiny), tra­duit de l’anglais (Royaume-Uni) par Eli­sa­beth Kern, Édi­tions 10/18, coll. “Grands Détec­tives” n° 5677, juillet 2021, 360 p. - 8, 40 €.