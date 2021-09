Alessandro Robecchi, De rage et de vent

La société mila­naise vue sans com­plai­sance mais avec humour

Ales­san­dro Robec­chi revient avec une nou­velle enquête de Carlo Mon­te­rossi, un per­son­nage ren­con­tré dans Ceci n’est pas une chan­son d’amour (l’aube – 2020, Mikrós noir – 2021).

Il est auteur de télé, de Crazy Love, une émis­sion de télé-réalité qui car­tonne en prime time.

Andrea Serini appré­cie le rituel de la fer­me­ture du soir de son hall d’exposition de voi­tures de luxe. Ce soir-là, une ombre se pré­sente qui vient cher­cher le tré­sor qu’avait Angela. Celle-ci a dis­paru. Andrea sait ce qu’elle est deve­nue. Sous la menace, il lâche un nou­veau nom avant d’être abattu.

La scène est vue par un moine qui se déses­père d’avoir aussi froid aux pieds. Il inter­pelle le tueur et veut sor­tir le Beretta placé sous sa bure. Il finit assommé sur le trot­toir.

Carlo Mon­te­rossi, qui vou­drait pas­ser à autre chose, déjeune avec son agente. Elle l’oblige à ne pas arrê­ter son émis­sion avant de pro­po­ser une nou­velle idée aussi géniale pour faire autant d’argent.

Le len­de­main, après un dîner sur­réa­liste avec le grand ponte de la télé­vi­sion, Carlo va au bar du res­tau­rant avant de ren­trer. Il est rejoint par une jolie femme. Ils bavardent et elle l’invite dans son cabi­net, tout près. Carlo refuse ses ser­vices d’Escort mais ils échangent des confi­dences, celle-ci lui révé­lant sa peur… un vrai mort qui veut son tré­sor… et elle s’endort. Carlo s’en va, tirant la porte der­rière lui.

Un poli­cier appelle Carlo car il est la der­nière per­sonne à avoir été en contact avec Anna Galinda, retrou­vée morte après avoir été sale­ment tor­tu­rée. Carlo devient fou de rage, se culpa­bi­li­sant. Pour­quoi ne pas l’avoir réveillée afin qu’elle ferme der­rière lui. L’assassin n’aurait pu ren­trer…

Il décide de mettre tout en œuvre pour retrou­ver ce tueur en fai­sant appel à tous ses réseaux…

Ce détec­tive ama­teur, d’abord auteur et homme de télé­vi­sion, connaît presque tout de la ville de Milan et de ses dif­fé­rentes couches sociales. À l’instar de son créa­teur, il a ses entrées dans tous les milieux, milieux décrits avec un réa­lisme confon­dant, sans fards ni conces­sions. Il dépeint avec la même véra­cité la pègre, les classes diri­geantes de tous bords, le com­mun des mor­tels.

C’est ainsi que défile une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes tru­cu­lents, des indi­vi­dus des deux sexes dotés de pro­fils psy­cho­lo­giques appro­fon­dis, de carac­tères fine­ment étudiés.

Le roman­cier use de l’humour, de beau­coup d’humour que ce soit dans les réflexions du héros, de ses com­parses, dans les dia­logues que dans les situa­tions. Il passe allè­gre­ment de plai­san­te­ries bon enfant à des des­crip­tions où perce un humour noir, pimenté de cruauté, de cynisme, mais illus­trant si bien l’objet de ses moque­ries. Par exemple, il pro­pose sa vision de la télé­vi­sion : “C’est la télé, Carlo, ce n’est pas la vraie vie, c’est un truc avec des lumières au fond, du plas­tique bleu ciel et des pan­tins qui s’agitent pour d’autres pan­tins assis sur leur canapé à la mai­son…“

Il n’hésite pas à don­ner dans la déme­sure pour le choix des images et des com­pa­rai­sons, à user d’allégories exces­sives, presque outran­cières, qui inter­pellent et retiennent l’attention.

Mais, il concocte une intrigue cap­ti­vante. Le roman­cier uti­lise des faits, des indices, des élé­ments judi­cieu­se­ment choi­sis, mis en scène avec pré­ci­sion. Les péri­pé­ties comme les fausses-pistes ne manquent pas et donnent lieu à des rebon­dis­se­ments tant dans le récit que dans la venue de nou­veaux pro­ta­go­nistes.

Si l’intrigue est attrac­tive, elle est mer­veilleu­se­ment ser­vie par la verve de l’auteur et un art du récit qui emportent l’adhésion.

serge per­raud

Ales­san­dro Robec­chi, De rage et de vent (Di rab­bia e di vento), tra­duit de l’italien par Paolo Bel­lomo avec le concours d’Agathe Lau­riot dit Pré­vost, édi­tions de l’aube, coll. “Noire”, sep­tembre 2021, 400 p. – 21,90 €.