Lea Kloos : passions et liberté — entretien avec la photographe

Les pho­tos de Léa Kloos reviennent à vivre plu­sieurs vies à la foi. La créa­trice les tisse. Elle sait dépas­ser les lignes d’ombres pour don­ner de la chair au ventre et des équa­teurs à ses modèles en des accord tacites.

Par un tel regard tac­tile, le tou­cher est lueur. Même assis les corps cir­culent. Ils ont besoin de place.

Lors des prises, des jambes se croisent et se décroisent. Dansent par­fois une “sere­nata negra”. Par­fois, elles res­tent sta­tiques.

Une femme plus mutine que les autres semble dire : « si tu ne me trouves pas, je suis cachée dans le jardin”.

Il suf­fit d’un acquies­ce­ment inso­lite et le monde s’éclaircit. Par tous les angles, l’artiste en appri­voise la sur­face.

L’image retient, dis­perse en pous­sière narrative.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

De vivre mes passions.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils ont été réa­li­sés ou sont sur le point de l’être.

A quoi avez-vous renoncé ?

A être com­prise de tous.

D’où venez-vous ?

Je suis née au Tes­sin, j’ai grandi à Genève. J’ai des ori­gines hol­lan­daises et italiennes.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Mes valeurs, l’envie de me battre pour ce qui compte, la cer­ti­tude que tout est pos­sible à qui a la foi.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Ma liberté aujourd’hui.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres pho­to­graphes ?

A vous de me le dire

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

La fresque de Michel-Ange dans la cha­pelle Sixtine.

Et votre pre­mière lec­ture ?

“L’Iliade et L’Odyssée.”

Quelles musiques écoutez-vous ?

Tous les genres. En ce moment, j’aime l’album Colors de Black Pumas.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Les livres d’Albert Camus.

Quel film vous fait pleu­rer ?

“La liste de Schind­ler” de Spielberg.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Celle que j’espérais devenir.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Personne.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Hawaï, pour sa nature et sa puis­sance spirituelle.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Bas­quiat, Leo­nard Cohen, Rilke, Ave­don, Peter Lind­bergh, et tant d’autres pour leur quête de vérité, leur façon de célé­brer la beauté, leurs pas­sions, leurs révoltes, le cou­rage, l’humilité.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Rien, mais le fêter avec ceux que j’aime.

Que défendez-vous ?

La jus­tice et la liberté. A tout prix.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Elle ne me parle pas. J’aime celle d’Einstein: “L’amour est la seule et la der­nière réponse.”

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Jus­te­ment, quelle était la question ?

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

D’où pro­vient la force qui m’a per­mis d’être celle que je suis aujourd’hui.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 17 sep­tembre 2021.