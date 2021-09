Cesare Brandi, Théorie de la restauration

Resti­tuer la lisi­bi­lité d’une œuvre

Cesare Brandi pro­pose ici le résul­tat de sa pen­sée cri­tique et de son expé­rience au contact des œuvres pic­tu­rales, sculp­tu­rales ou archi­tec­tu­rales. Il a soin de pro­té­ger ce qu’il nomme les deux ins­tances d’une œuvre d’art : l’instance his­to­rique et l’instance esthé­tique.

Son objec­tif est de res­ti­tuer la lisi­bi­lité d’une œuvre, de s’interroger sur ce qui, en elle, la consti­tue en tant qu’œuvre. C’est une manière aussi de défi­nir les buts d’une époque lorsqu’elle res­taure des oeuvres pour en pré­ser­ver la vérité tout en per­met­tant de les com­mu­ni­quer et d’en assu­rer la trans­mis­sion aux géné­ra­tions futures en garan­tis­sant une récep­tion dans les meilleurs condi­tions mais sans alté­rer par où elles sont passées.

L’auteur donne non seule­ment toute son impor­tance à ce qu’elle fut dans son époque mais aussi à la manière dont elle a tra­versé l’histoire. Dès lors, “La consis­tance phy­sique de l’œuvre doit néces­sai­re­ment avoir la prio­rité”. Il ne s’agit pas de l’altérer par un rava­le­ment per­ni­cieux mais et au besoin de conser­ver les traces du pas­sage du temps.

La patine elle aussi peut deve­nir un “lais­ser voir” en l’acte de res­tau­ra­tion lui-même, dans le com­ble­ment de cer­taines lacunes.

Bref, pour Brandi, la res­tau­ra­tion consiste en une démarche cri­tique, qui éva­lue à la fois la dimen­sion his­to­rique (dont il faut tenir compte) de l’œuvre et son essence artistique.

jean-ppul gavard-Perret

Cesare Brandi, Théo­rie de la res­tau­ra­tion, tra­duit de l’italien par Monique Bac­celli, Allia Edi­tions, Paris, 2021 — 14,00 €.