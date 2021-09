Douce d‘Ivry, Color Stories (exposition)

Invi­ta­tions au voyage

Ne nous trom­pons pas : Douce d’Ivry est une fausse impu­dique. Ses expé­ri­men­ta­tions pho­to­gra­phiques mêlent audaces et poé­sie.

Color Sto­ries pré­sente prin­ci­pa­le­ment sa série pho­to­gra­phique “Asian Colors”, aussi écla­tante en tona­li­tés que déca­lée. Trans­pa­raît la fas­ci­na­tion de l’Asie pour l’artiste qui y a vécu entre Sin­ga­pour et Hong Kong.

Stra­tège ludique et éner­gique, elle sait inter­ro­ger les formes du monde et remettre en cause la photo de mode selon divers sys­tèmes de repré­sen­ta­tion. Mais l’exposition per­met de mon­trer la série pho­to­gra­phique “Slow Life”.

La créa­trice met en scène des escar­gots et autres insectes selon une invi­ta­tion poé­tique au voyage au ralenti, his­toire de nous pous­ser à quelques temps d’arrêt et de méditation.

Douce d’Ivry est tou­jours capable de racon­ter des his­toires entre la mode et le repor­tage. Elle sait extraire ses images à la fois de la pure illu­sion et de la simple la trans­gres­sion.

Autour lou­voie une forme de sen­sua­lité réduite à la plus grande discrétion.

jean-paul gavard-perret

Douce d‘Ivry, Color Sto­ries, Gale­rie Mabille Chau­mette, Paris, du 14 au 26 Sep­tembre 2021.